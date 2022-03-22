Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında hareketlilik yaşanmıştı. Petroldeki bu hareketlilik ise pompaya yansıdı. Araç sahiplerinin gündemi ise benzin fiyatları oldu. Binlerce kişi “Akaryakıt, motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam gelecek mi? Akaryakıta ne kadar zam yapıldı?” sorularını aramaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, bu gece itibarıyla benzine 1.68, motorine de 1.60 lira zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı benzin ve motorine yine 1.5 liranın üzerinde zam geliyor. Bu gece itibarıyla benzine 1.68, motorine de 1.60 lira zam bekleniyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından benzin ve motorine zam beklendiğini duyurdu. Aktaş yaptığı paylaşımda benzine 1,67 lira, motorine ise 1,60 lira bu gece yarısından itibaren zam geleceğini ifade etti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da benzin fiyatları şu şekilde; 18.11 TL, motorin 20.68 TL, LPG 11.12 TL.... Ankara’da benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.20 TL, motorin 20.76 TL, LPG 11.34 TL... İzmir’de benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.22 TL, motorin 20.76 TL ve LPG’de 11.06 TL’den satılıyor.

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