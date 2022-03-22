Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada artan enflasyon oranları merkez bankalarını harekete geçirdi. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mayıs ayı için faiz artırma sinyali dolarda hareketliliğe neden oldu. Borsa İstanbul’da ise kar satışları devam ederken, kripto paralarda hareketlilik devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin’in dalgalı seyri ise diğer coinleri etkilemiş durumda. Yatırımcılar ise “Dolar artacak mı? Altın düşecek mi? Altın hangi fiyattan alınır?” sorularını sormaya başladı. Ekonomist İslam Memiş ise dolar ve altın piyasalarındaki son durumu TGRT Haber'de yorumladı.

PİYASALARDAKİ BASKI SÜRÜYOR

Merkez bankalarının enflasyona karşı mücadelesi devam ederken, açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Piyasalardaki yukarı yönlü atakların baskılandığını belirten İslam Memiş, dolar kurundaki baskıların diğer para birimlerini de etkilediğini söyledi. Dün Fed ile Avrupa Merkez Bankası Başkanlarının Mayıs ayı için faiz artırım ihtimali yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Memiş, dolar endeksinde bir miktar olsa da toparlanma yaşanacağını belirterek “Kripto paralardaki düşüşün nedeni ise altındaki geri çekilmedir” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRETE ZAM KAPIDA”

Temel gıda ürünlerine gelen zamlara dikkat çeken İslam Memiş, Türkiye’de önümüzlerdeki aylarda artan enflasyon ile ilgili zam farkının ödenmesi gibi bazı tedbirler alınabileceğini belirtti. Bunun asgari ücrete yeni bir zam olarak yorumlayan Memiş, enflasyon farkının asgari ücretlilere ödeneceğini tahmin ettiğini söyledi. Memiş, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesinden dolayı tarım emtialarındaki artışın da devam edeceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bütün dünya enflasyona odaklı politika izliyor. Gelecek ay enflasyon rakamları yüksek olacak. Mayıs ayı toplantısında Fed’in 50 baz puan faiz artıracağını tahmin ediyorum. Avrupa Merkez Bankası da faiz artırımı sürecini başlatacak. Buna paralel olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nasıl bir politika izleyecek, bu son derece önemli.”

“ALTIN PİYASASI İÇİN BİR KURUMSALLAŞMADIR”

Memiş, kurulması planlanan Altınbank’ın kuyumculara etkisini şöyle değerlendirdi:

“Dün Kuyumcular Odası Başkanı bu açıklamayı yaptı. 4 bin kuyumcu desteklenecek. Banka kuyumcular finansman desteğini önde tutuyorlar. Finansman desteğini de ihracatçılar, işçilik ürününü yurt dışına pazarlayan atölyeler var, bunlara kredi desteği ön planda tutulacak. Yastık altındakilerin sektöre kazandırılması için kurulan bir banka değil, böyle bir banka zaten kurulmaz. Bu sektörel bir banka. Bankada altın bazlı işlemler yapılacak. Güçlü ihracatçılar için avantajları olabilir, altın piyasası için bir kurumsallaşmadır.”

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