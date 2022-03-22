Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından ülkeyi terk eden Ukraynalı vatandaşlar, komşu ülkelere akın etmeye başladı. Bu kapsamda Türkiye'ye gelen mülteciler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıkları ilk durak Edirne’de ev kiralama başladı. Son haftalarda kiralık dairelere talebin artmasıyla birlikte kiralık evlerin fiyatları da adeta tavan yaptı.

KİRALAR YÜZDE 60 İLA 70 ARTTI

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, Kaleiçi semtinde bin ile bin 500 TL arasında kiralanan evlerin Ukraynalı ailelere 2 bin 500 ile 3 bin TL’ye kiralanmasına tepki gösterdi. Bölgede kiraların yüzde 60 ile yüzde 70 arttığına dikkat çeken Feda, “Halkımızdan ve emlakçı arkadaşlarımızdan dileğim Ukraynalı vatandaşlarda yarım komisyon almaları, kira konusunda yardımcı olmaları hatta imkanları varsa 1-2 ay kira almamaları. İnsanlık namına yardımcı olmaları konusunda rica ediyorum” dedi.

"EVİMİ SATMASAM BEDAVA VERİRDİM"

Edirneli vatandaşlar evlerini fahiş fiyatla Ukraynalılara kiralayan kişilere tepki gösterdi. Edirneli vatandaşlardan Gültekin Özcan, “Savaştan kaçıp zor durumda buralara gelmişler, sığınmışlar. Bu insanlar burada bu evleri tutmak zorunda kaldılar diye bin liralık evleri 3 bin liraya onlara kiralamak insanlıkla bağdaşmayacak bir durum. Kefenin cebi yok herkes sonuçta 5 metre kefenle gidecek bu dünyadan herkesin gideceği yer de belli bugüne kadar ben çok cenazelere katıldım. Kimseyi parayla ve ya altınla gömdüklerini görmedim” diye konuştu.

Bir başka Edirneli vatandaş Hasan Çık da, “Önce insaflı olmalarını isterim. Yazıklar olsun benim de Kaleiçi’nde evim var satmasaydım ücretsiz verirdim otursunlar" diye açıklamasında bulundu.

Beyaz olmayanlara düşman olan ülkeler Ukraynalı mültecileri kucakladı Suriye, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen mülteciler için aşağılayıcı ifadeler kullanan Batı, Ukraynalı mültecilere “Beyazlar, Avrupalılar” diyerek kapılarını sonuna kadar açtı.

BM'den Ukrayna raporu: 847 sivil öldü, 3 milyon 328 bin 692 kişi mülteci oldu Birleşmiş Milletler, Rusya savaşının Ukrayna için bilançosunu açıklayarak; en az 847 sivilin öldüğünü, 3 milyon 328 bin 692 kişinin mülteci olarak komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

20 günde 3 milyon mülteci Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısının 3 milyona ulaştığı, bunların 1,4 milyonunun çocuk olduğu bildirildi.

'Sarı saçlı, mavi gözlü'ye kucak açanlar, diğer mültecilere sırt çeviriyor Ukrayna'dan kaçanlara 'sarı saçlı, mavi gözlü' diye kucak açanlar, diğer mültecilere sırt çeviriyor, hatta zulmediyor. Göçmen kabul merkezine giden Rum lider Anastasiadis de demir parmaklıkların arkasındaki mültecileri izlemekle yetindi.