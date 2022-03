Türkiye Gazetesi

Her sene Ramazan öncesi fırsatçıların gerçekleştirdikleri zam oyunu vatandaşların cebini yakıyor. Bu Ramazanda da ürünlere gelecek fahiş zam söylentileri endişeleri artırırken konuya ilişkin Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı Yörük'ten açıklama geldi. Yörük, “Müdahale edilmezse Ramazan’da et fiyatı 105-110 lirayı bulur” dedi.

"DANA KESİM FİYATI 92-94 TL'Yİ BULDU"

Türkiye’nin et ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Afyonkarahisar’da, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarının kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor. Başkan Yörük, “Türkiye’nin gıda alanında son 10 yılda son derece geriye gittiğini belirterek, erkek dana karkas kg kesim fiyatı 92-94 TL civarını bulmuştur. Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

