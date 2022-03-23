Türkiye Gazetesi

Kur korumalı hesaplarda yapılan değişiklikler ile yurt içi yerleşik gerçek kişiler bankalardaki altın hesaplarının yanı sıra dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, talep etmeleri hâlinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirebilecek. Yurt içi yerleşik tüzel kişiler ise bu işlemi 31 Aralık 2021 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın ve döviz hesapları için yapabilecek. Öte yandan Merkez Bankası tarafından bu uygulama doğrultusunda açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek.

Kur Korumalı Mevduat'a para yatıranlar 3 ayda bakın ne kazandı? Küresel enflasyonist baskılar, FED'in faiz artışına hazırlanması ve Rusya-Ukrayna savaşı hesapları bozdu. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Dolar, KKM hesapları devreye alındıktan bu yana yüzde 41 yükselerek 15 TL'ye yaklaştı. Bu oran, KKM'ye ilk para yatıranların da toplam getirisi oldu" dedi.