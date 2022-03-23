Türkiye Gazetesi

Şarj Hizmeti Yönetmeliği'ne göre elektrikli araç kullanıcıları; şehirler arası yol, otopark ve alışveriş merkezleri gibi halka açık yerlerde kurulan şarj istasyonlarından bedeli karşılığında hizmet alabilecek. Elektrikli araç sahibi şarj istasyonlarının fiyat ve lokasyon bilgilerini mobil uygulamalar üzerinden görebilecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç şarj hizmeti fiyatının kilovatsaat (kWh) üzerinden belirleneceğini belirterek “Şirketler kurumdan aldığı şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağını işletecek olup lisans başvurusunda bulunacak şirketlerin asgari sermaye tutarının 4,5 milyon lira olması istenecek. Kullanıcılar yaptıkları sadakat sözleşmesiyle yüzde 20’ye kadar indirimli şarj hizmeti alabilecek. Otoyol ve devlet yolunda kurulan şarj ünitelerinin en az yüzde 50’sinin DC 50 kW ve üzeri güçte olması mecburiyeti getirildi. Yenilenebilir enerji, elektrikli araç şarjında da değerlendirilebilecek” dedi.

EPDK’dan elektrik fiyatlarına 6 aylık önlem kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağını açıkladı.