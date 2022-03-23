Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL | İSTANBUL

Dünya ekonomisi pandeminin etkilerini azaltmaya çalışırken, Karadeniz'in kuzeyinde çıkan Rusya-Ukrayna savaşı dengeleri yeniden sarstı. Pandemi ile birlikte Çin, kıtalara uzaklığıyla "tercih edilen tedarikçi" özelliğini kaybetti. Sert yaptırımlarla karşılaşan Rusya'dan da hızla kaçış yaşanıyor. Yeni oluşan dengelerde dünya devi markalar da; üretim, tedarik ve lojistik anlamında kendilerine güvenilir adres arayışına girdi. Türkiye; sahip olduğu jeostratejik konumu, yüksek ve kaliteli üretim kapasitesi, kalifiye iş gücü, pazarlara yakınlığı, krizlere hızla adapte olma kabiliyeti, dünyanın her yerine ulaşabilen iş dünyası ve küresel arenada boy gösteren markaları ile birlikte, dünya devi şirketlerin birlikte çalışmak istediği ülke olarak öne çıktı. Bu anlamda ayakkabı sektöründe çok önemli bir iş birliği gerçekleşti. Türkiye'de sektörün öncü markaları arasında yer alan FLO, iki küresel devle anlaştı. Dünyaca ünlü ABD'li kadın ayakkabı markası Nine West ile lisans iş birliğini genişleten FLO, ünlü İtalyan spor markası Lotto’nun da lisans haklarını aldı.

CEO Burak Övünç "2019'da Nine West'in Türkiye lisans haklarını almıştık. Şimdi Batı Avrupa’yı da içine alan 40'tan fazla ülkedeki Nine West distribütörlerine biz ürün sağlayacağız. Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar tasarım, üretim ve dağıtımını biz gerçekleştireceğiz. Online kanallar ve perakende zincirleri üzerinden satış yapacağız. Spor kategorisi pazar payı pandemi öncesinde yüzde 20’lerdeyken, şimdi yüzde 45’lere dayandı. Lotto’nun lisans hakları da ayakkabı ve tekstili içerecek şekilde FLO’ya verildi. Bu kategoride de hızla büyüyeceğiz. Üretimin yüzde 85'ini yerli tedarikçilerle gerçekleştiriyoruz. Bu anlaşmalar; yerli üretimin, istihdamın, ihracatın artmasına da katkı sağlayacak" dedi. 3 kıtada 21 ülkede 650’nin üzerinde mağaza ile Türkiye’yi temsil eden FLO, bu yıl 102’si yurt dışında olmak üzere 154 mağaza daha açacak. 530 milyon TL yatırımla, 1.500 yeni istihdam sağlayacak.

Trilyon dolarlık Afrika’yı ihracatçılar fethedecek Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Türkiye’nin ihracatının sekteye uğramaması ve yeni rotalar açısından, Ankara’da önemli bir forum gerçekleşti.