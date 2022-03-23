Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Gayrimenkul geliştirme, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, ‘V’ markalı projelerinin yanı sıra Başakşehir’deki Palladium’un ticari ünitelerini de bünyesine katarak yaptığı yatırımlardan 5,5 milyar TL’lik geri dönüş bekliyor. Sektörde V markasıyla ilerleyen firmanın projeleri arasında Başakşehir’deki 160’tan fazla mağazanın yer alacağı yeni nesil AVM konseptli V Mall İstanbul, Bolu-Mudurnu’daki V Orman Resort ve planlama aşamasındaki V Kampüs yer alıyor. Yeni projeleri hakkında konuşan İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Öz sermaye ile çoklu ortaklık yapısına sahip projemizde şu an 14 farklı ülkeden yatırımcımız bulunuyor. Ortaklarımız, V Mall İstanbul’dan hisse satın alarak yatırımını gerçekleştiriyor. Hisse alan yatırımcılarımız güçlü ve büyük bir projenin ortağı olarak AVM içerisinde yer alan işletmelerle sürdürebilir yüksek gelir elde edecek. Projemize başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden yatırımcıların ilgisi devam ediyor. V Mall İstanbul projemiz için geliştirdiğimiz örnek yatırım ve finansman modeli ile ülkemize doğrudan döviz girdisi sağlanarak ekonomimize ve istihdama katkı sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

V ORMAN’DA İLK ETAP YIL SONU TAMAM

İsra Holding, yüzde 95’i tamamlanan ve bu yıl sonu ilk etabında teslimlerin yapılacağı Bolu’daki ‘V Orman Resort’ turizm kompleksinde de satışa başladı. Tesisin 1.500 kişiye iş imkânı sağlayacağını ifade eden Abdurrahim Tavlı “70 adet villa, 46 adet delux apart, 5 yıldızlı otel, termal su, sosyal tesisler, dinlenme alanları, cami ve kütüphanenin yer aldığı V Orman Resort’ta projeyi çevreleyen yaklaşık 40 hektarlık mesire alanı bulunuyor. Projede yer alan villa ve apartlar hisseli gayrimenkul modeli ile satışa sunuluyor. Hisselerin satışı, minimum bir hafta ve tam satışı da 52 hafta olacak şekilde planlandı. Termal otel kısmı ise 5 yıldızlı otel konseptinde hizmet verecek” diye konuştu. Tavlı, Rusya-Ukrayna savaşının tatsız bir durum olsa da Türkiye gayrimenkul sektörüne pozitif anlamda yansımaları olacağını belirtti.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ AVM, 2024'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE AÇILACAK

Başakşehir’deki AVM’nin kiralama ve işletmesini Ece Türkiye’nin üstleneceğini anlatan Abdurrahim Tavlı “Projemiz tamamlandığında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız” dedi. V Mall’a komşu olan Palladium’un ticari ünitelerini Ziraat GYO’nun yaptığı ihaleden satın aldıklarını ifade eden Tavlı, AVM’nin 2024’ün ilk çeyreğinde açılacağını kaydetti.

Nitelikli Rus yatırımcı Türkiye’ye yöneliyor Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya ekonomisinde de hareketliliğe yol açtı. Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Rusların gayrimenkulde tercih edeceği ülkelerin başında Türkiye’nin gelmesi bekleniyor.