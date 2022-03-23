Türkiye Gazetesi

Ramazan ayına sayılı günler kala emeklilerin ana gündem maddesi 'bayram ikramiyesi' oluyor. Sene başında asgari ücrete yapılan yüzde 50,51'lik zam ve memur ile emekli maaşlarında yapılan iyileştirmeler, ikramiye için beklentilerin artmasına neden oldu. Bu gelişmelerin ışığında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenen ve ellerinin büyük ölçüde rahatlamasını sağlayan Ramazan Bayramı ikramiyesi bu sene ne kadar olacak, Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi merakla bekleniyor.

ENFLASYON DİKKATE ALINACAK

Tahminlere göre enflasyon oranı dikkate alınacak, emeklilere bu bayram daha fazla ikramiye yatacak. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı zamanında emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 yılından beri devam eden uygulama ile oldukça rahatlayan emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi bu sene zamlı yatacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 4 FORMÜL

Sabah'ın haberine göre; bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor.

İKRAMİYE 1496 LİRAYA ÇIKABİLİR

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz Kurbam Bayramı'nda 1100 lira olarak hesaplara geçti. İlk formül olarak kulislerde konuşulanlara göre yıl sonunda yüzde 36,08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması bekleniyor. Eğer oran ikramiyeye yansırsa geçen sene 1100 lira olarak ödenen ikramiye bu sene 1496,88 lira miktarına çıkabilir, bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993 liraya çıkması anlamına geliyor ancak niktar henüz netlik kazanmadı.

İkinci formül olarak ikramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa 1100 liralık tutar, 1498,20 lira olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2996,40 lirayı bulacak.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI UYGULANABİLİR

Üçüncü formülde ise bu yılki net asgari ücrette uygulanan yüzde 50,51 artışın ikramiye artışına da uygulanabileceği yer alıyor. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi 1655,61 liraya çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3,311 liraya ulaşacak.

Dördüncü formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4,253 lira ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2,053 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2,126 liraya çıkacak.

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURUYA GEREK YOK

Bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Emeklilere otomatik olarak maaşlarını aldıkları banka hesabı üzerinden ödeme yapılıyor.

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