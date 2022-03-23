Türkiye Gazetesi

Uzmanlara göre, Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, 915 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise bugün bin 456 liradan geri alınırken bin 516 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

6 bin lira seviyesinde dengelenme aşamasında olan cumhuriyet altını ise bugün 5 bin 972 liradan geri alınırken 6 bin 2115 liradan da satışa sunuluyor.

Altının yeni haftayı hangi seviyede kapatacağı ise Cuma günü ortaya çıkacak.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.921 dolardan işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester dünkü açıklamalarında Fed'in enflasyonla mücadelede 50 baz puanlık faiz artışlarını kullanabileceğini kaydederken, Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 2,5'e çıkartmasından yana olduğunu belirtti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün de konuşması olduğunu kaydederek, Powell'ın konuşmasındaki mesajların yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bugün Brüksel'deki temaslarının ardından yarın NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek. Söz konusu toplantıların ardından Rusya'ya yeni yaptırımların açıklanması bekleniyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Lagarde ve Fed yetkililerinin konuşmaları ile ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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