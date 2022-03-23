Türkiye Gazetesi

Asgari ücretle ile ilgili tartışmalar devam ederken, AK Parti cephesinden gelen açıklamalarla 2. Bir zam beklentisi oluşmuştu. Milyonlarca kişi ise “Asgari ücrete 2. Zam gelecek mi? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?” sorularını sormaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi?' sorusunun cevabı maalesef bugün için olumsuz." dedi.

“KADINLAR DAHA FAZLA SENDİKAL FAALİYETLERDE BULUNMALI”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Tokat’taki bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu eğitim toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sendikalarında 200 bin kadın üye olduğunu söyleyen Arslan, kadınların daha fazla sendikal faaliyetlerde bulunmalarını istediklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRETE YENİDEN ZAM GELECEK Mİ?

Son günlerde asgari ücretin temmuz ayında değerlendirilmesine yönelik tartışmalar bulunduğunu belirten Arslan, "Hak-İş olarak mevzuatı biliyoruz, asgari ücret tespit komisyonu ve mevzuatımız, asgari ücretin en az yılda bir defa belirlenmesi. Temmuz ayında asgari ücret belirlenir mi? Sayın Bakandan aldığımız bilgiler, mevzuatımızın bizim önümüze koyduğu gerçekler, komisyon toplanması, ücretin belirlenmesi, 1 Ocak 2023'ün beklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3 ay önce başlayan asgari ücret tartışmaları, 'Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi?' sorusunun cevabı maalesef bugün için olumsuz." ifadelerini kullandı.

“ŞARTLARI BİLİYORUZ VE ONA GÖRE ADIM ATIYORUZ”

Bu gerçekleri bilerek asgari ücret komisyonunun toplanmasına yönelik talepte bulunanlara saygı gösterdiklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Mevzuat eksikliği, Türkiye'nin içinden geçtiği zorluklar, dünyanın yaşadığı zorluklar, bölgemizde devam eden savaşlar, pandeminin tüm dünyayı sarstığı sonuçlarıyla baktığımız zaman, bunun pek de mümkün olmayacağını görüyorum. Hükümetimiz asgari ücreti temmuz ayında belirlerse de teşekkür ederiz. Bundan da hiç rahatsızlık duymayız. 'Allah razı olsun' deriz. Dolayısıyla bu şartları bilerek toplumu, çalışanları gereksiz yere bu anlamda meşgul etmek hem çalışanlarımız için hem de devletimize haksızlık. Asgari ücret tespit komisyonun temmuz ayında toplanması, evet, hoşumuz gider. Mümkün olursa iyi olur ama bugünkü mevzuatımızda bunun pek mümkün olmadığını görüyorum. Arkadaşlarımız bu noktada gerçekten hayal kırıklığı yaşasın istemiyoruz."

Türk İş Genel Başkanı Atalay’dan asgari ücret açıklaması Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Haziran ayında asgari ücrete ilişkin bir görüşmenin olup olmayacağı sorusuna karşılık, söz konusu görüşmelerin yalnızca Aralık ayında yapıldığını belirtti.

İslam Memiş’ten asgari ücrete zam tartışmalarına çarpıcı yorum: Ek zam enflasyon farkı olur Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş enflasyon krizini tetiklemiş durumda. Tün dünyada enflasyona karşı mücadeleye geçilirken, Avrupa ve Amerika Merkez Bankaları’ndan peş peşe Mayıs ayında faiz artırım mesajı veriliyor. Bu açıklamalar ise piyasalarda baskıya yol açmış durumda. Borsa ve Euro’da kar satışları dikkat çekerken, kripto paralarda hareketlilik başladı. Para uzmanı ve ekonomist İslam Memiş ise belirsizliğin hakim olduğu piyasalarla ilgili önemli yatırım tavsiyelerinde bulunurken, asgari ücrete ek zam tartışmasıyla ilgilide önemli açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Memiş, Fed’in faiz kararlarıyla ile ilgilide önemli tahminlerde bulundu.

Bakan Bilgin’den asgari ücrete ikinci zam açıklaması! AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam ile ilgili açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullandı.