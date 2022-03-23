Türkiye Gazetesi

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını belirtti.

ALTIN DÜNYADA EN AZ BULUNAN MADENLERİNİN BAŞINDA GELİR

Memiş, "Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir. Bununla birlikte altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir. Rusya'da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı. En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz. Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var. Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil. Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de Euro olduğunu söylemek mümkün" dedi.

İslam Memiş’ten asgari ücrete zam tartışmalarına çarpıcı yorum: Ek zam enflasyon farkı olur Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş enflasyon krizini tetiklemiş durumda. Tün dünyada enflasyona karşı mücadeleye geçilirken, Avrupa ve Amerika Merkez Bankaları’ndan peş peşe Mayıs ayında faiz artırım mesajı veriliyor. Bu açıklamalar ise piyasalarda baskıya yol açmış durumda. Borsa ve Euro’da kar satışları dikkat çekerken, kripto paralarda hareketlilik başladı. Para uzmanı ve ekonomist İslam Memiş ise belirsizliğin hakim olduğu piyasalarla ilgili önemli yatırım tavsiyelerinde bulunurken, asgari ücrete ek zam tartışmasıyla ilgilide önemli açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Memiş, Fed’in faiz kararlarıyla ile ilgilide önemli tahminlerde bulundu.

İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere kritik uyarı! Altın değerinde alım satım tavsiyesi Düğün ve nişan mevsimi olan yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yüksek altın fiyatları hem evlenecek çiftleri hem de bu çiftlere takı yapmak isteyen akraba ve yakınlarını kara kara düşündürüyor. Peki altın alımında maliyetler nasıl düşürülür? Düğün takılarıyla en karlı yatırım nasıl yapılır? Ekonomist İslam Memiş, genç çiftlere az maliyetli düğün yapmanın ve düğün takılarını en karlı şekilde değerlendirmenin püf noktalarını anlattı. Memiş bununla birlikte, gram altın için tarih vererek alım fırsatı için öneride bulundu.