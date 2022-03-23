Türkiye Gazetesi

Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, artan damacana su fiyatlarının, aileleri su arıtma cihazına yönlendirdiğini söyledi. “Dört kişilik bir aile, yılda yaklaşık 154 damacana su tüketiyor. Bir damacana suyun maliyeti 30 TL olarak kabul edildiğinde, en az 4 bin 600 TL’lik yıllık su maliyeti ortaya çıkıyor” diyen Orhan Korkusuz “Ekonomik sıkıntıların arttığı şu günlerde damacana su maliyetlerinin yükselmesi, musluktan akan suyun arıtılmasını daha avantajlı hâle getirdi. Pek çok kişi, sürekli damacana su almak yerine, bir defa alıp ömür boyu kullanabileceği su arıtma cihazlarını tercih ediyor” şeklinde konuştu.

"DAMACANADA SAĞLIK DA SORU İŞARETİ"

Aile bütçesi içindeki her harcamanın artık önem kazandığını aktaran Orhan Korkusuz “Farklı markalara ait 19 litrelik damacana sular, Temmuz 2021'de 14-15TL’den satılırken, şu günlerde arka arkaya gelen zamlarla 30 liraya kadar çıktı. Vatandaş, sürekli damacana parası ödemek yerine, daha az para harcayarak kesintisiz sağlıklı suya ulaşmak istiyor. Damacanada sağlık da soru işareti. Uzmanlar damacanalarda plastikten kaynaklanan toksik maddeler olabileceğine dikkat çekiyor. Yapısında bulunan BPA ve BHPF’nin, insan vücudundaki hormonal düzeni değiştirdiği konusunda çok ispat bulunuyor. Özellikle östrojen oranındaki değişim, hem erkeklerde hem de kadınlarda bazı hastalıklara sebep olabilme riski taşırken, kilo kontrolünde de zorlanmaya sebep olabiliyor. Ayrıca damacanaların dolum sınırının aşılması, bekleme süresi içinde güneş ya da sıcağa maruz kalması, dolum sırasında su kalitesinin düşmesi gibi sorunlar da tartışma konusu” ifadelerini kullandı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz su arıtma cihazı almak isteyenlere de şu hatırlatmalarda bulundu:

Arıtma cihazlarının içinde de plastik kullanılır. Ancak bu plastik NSF belgeli olmalıdır. Alırken bunu mutlaka sorun. Önemli bir diğer soru da, bütün malzemenin ve yedek parçalarının da NSF belgesine sahip olup olmadığıdır. Ayrıca kurulum ve satış sonrası servis hizmeti ve garanti belgeleri de sorgulanmalı.

Damacana suda zamlar tavan yaptı, arıtma cihazında satışlar patladı İçme suyuna gelen yüzde 100 zam, arıtma cihazı satışlarını patlattı. Bir hane yılda 1.700 ile 2.000 lira arasında ambalajlı içme suyuna bütçe ayırırken, arıtma cihazı ile 20 litre suyu 30-40 kuruş arasında tüketebiliyor.