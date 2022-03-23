Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Nebati, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Bakan Nebati paylaşımında, "Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GELECEĞE YATIRIM YAPANLARIN YANINDA OLACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la görüşme sonrası fotoğraf paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Müjdelerimiz yakında" diyerek dikkat çekti.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sayın Bakanımız Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati müjdeleri sıraladı: Bundan sonra biz tahsilatçı olacağız Şanlıurfa'da önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair müjdeler verdi. Nebati, "Sadece elektriği üretmeyeceksiniz, bir de satacaksınız. Çiftçiler artık öğrenecek. Sadece buğday satıp para kazanmak yok. Kalan elektriği de satacağız. Bundan sonra biz tahsilatçı olacağız inşallah" dedi.

Bakan Nebati: Vatandaş ve girişimci TL'ye güveniyor Şanlıurfa'da halka hitap eden Hazine Bakanı Nebati "Millet TL'ye güvenmeye başladı. Girişimcilerimiz, enflasyonun çok altındaki faizle iş yapmayı öğrendi. Karamsarlık yayanlar ters köşe oldu" dedi.

Bakan Nebati’den akaryakıt açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, brent petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından Türkiye'deki akaryakıt fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.