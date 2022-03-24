Türkiye Gazetesi

Seri üretime hazırlanan Togg'un Gemlik Tesisleri’ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor. Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022’de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, temmuz ayında deneme üretimine başlanacak.

2022 YILININ SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME HAZIR

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle “bir fabrikadan daha fazlası” olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik Tesisi’nde boyahane ofisleri de tamamlandı. Planları dâhilinde ilerleyen Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğin sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

TÜM DÜNYAYA UYDU SATIYORUZ

Türkiye, uzay ve uydu teknolojilerinde geldiği son noktayı ABD'de sergiledi. Türksat, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2022 Fuarı'nda ürün ve hizmetlerini görücüye çıkardı. Fuarda konuşan Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TÜRKSAT 5B uydusunun bu yaz hizmete gireceğini söyledi.

Yakın coğrafyaya uydu ihracatı da yapacaklarını dile getiren Ertok "TÜRKSAT 5B uydumuz şu anda yörünge manevralarına, 42 derece doğu yörüngesindeki seyahatine devam ediyor, mayıs ayı sonunda yörüngesine ulaşacak. Testler sonunda da TÜRKSAT 5B uydusunu temmuz ayının ortası gibi hizmete almayı hedefliyoruz. TÜRKSAT 5A uydusu ile ilgili faaliyetlerimiz de devam ediyor" dedi.

"SPACEX İLE SÖZLEŞME İMZALADIK"

Türkiye'nin ilk millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'ya ilişkin de bilgi veren Ertok, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT 6A Ankara'da üretimi, uçuş modeli üzerinde çalışmalar devam ediyor. Mühendislik modeliyle ilgili çalışmalar, testler tamamlandı, tamamen uçuş modeline yoğunlaşılmış durumda. Fırlatılma ile ilgi SpaceX firmasıyla geçtiğimiz aylarda sözleşmemizi imzaladık. Gelecek yılın ilk yarısında uydunun üretiminin ve testlerinin tamamlanmasını ve bize teslim edilip fırlatılmasını hedefliyoruz."

TOGG'da robotlar provalara başladı! Yerli otomobil TOGG için sayılı günler kaldı. TOGG fiyatı, TOGG özellikleri merakla araştırılırken heyecanlandıran video TOGG'un üretildiği Gemlik'teki tesisten geldi. Yerli otomobilin seri süretime geçeceği tesiste gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.