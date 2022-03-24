Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar 4,5 milyar TL kontrat değerine sahip 7 binden fazla projeye imza atan Turkcell Dijital İş Servislerinin gelirleri yüzde 29 artarak 2,3 milyar TL’ye ulaştı. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, uçtan uca çözümlerle dijital Türkiye için çalışmalara devam edeceklerini belirterek "2018 yılının sonunda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile bugüne kadar 1.500’den fazla şirketin dijital dönüşümüne katkı sağladık. Güçlü iletişim altyapımız sayesinde üstün telekom hizmetlerimizin yanı sıra veri merkezi ve bulut çözümleri, siber güvenlik, sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler, iş uygulamaları ve yeni nesil teknolojiler alanında çözümler sunuyoruz" dedi.

"YERLİ VERİYE SAHİP ÇIKIYORUZ"

"Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 7 binden fazla projemizin yaklaşık yüzde 22’si uçtan uca yönettiğimiz sistem entegrasyon projelerinden oluşuyor" diyen Özata, "Öte yandan sağlık sektöründe devreye aldığımız dev projelerimizden olan 7 şehir hastanesi ve 2 acil durum hastanesi açılışıyla bu alanda lider şirket hâline geldik. Bununla birlikte ülkemizi dünyanın önde gelen ‘veri ve bulut teknolojileri üssü’ hâline getirme hedefimiz doğrultusunda yaptığımız 2,5 milyar TL’yi aşan yatırımla yerli veriye sahip çıkıyoruz. Veri merkezlerimizde 2 bin 500’den fazla kurumsal müşterimize hizmet sunarken; siber güvenlik alanında ise alanında uzman 150’yi aşkın çalışanımızla 7/24 güvenliklerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK

Turkcell Dijital İş Servisleri sosyal sorumluluk projelerine de destek oluyor. Orman yangınlarına karşı akıllı sektör çözümleri ve pandemi hastaneleriyle birçok farklı sektörde çözüm oluşturan Turkcell Dijital İş Servisleri, savunma sektöründen ulaştırmaya, eğitimden enerjiye birçok alanda kamu kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuğunda yüzden fazla kamu projesini hayata geçirdi.

Turkcell'den son 14 yılın rekoru: 2,7 milyon yeni müşteri Turkcell, pandemi döneminde güçlü büyümesini sürdürdü. 2021 yılında gelirlerini önceki yıla göre yüzde 23,4 artışla 35,9 milyar TL’ye çıkaran Turkcell’in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 22,4 artarak 15 milyar TL’ye ulaştı.