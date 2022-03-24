Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımda verimin artırılması amacıyla sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ‘Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli’, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda yapıldı. Tarım A.Ş, TMMOB, Tarım İl Müdürlüğü, AgriCities, Ziraat Mühendisleri Odası, BEBKA, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Bursa Kent Konseyi, fuaye alanına kurdukları stantlar ile çiftçilere tarımsal kredi, hibe destekleri ve doğru tarım uygulamaları konusunda bilgiler verdi.

FELAKET TELLALLIĞI ANLAMSIZ

Panelin açılış toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin 84 milyonluk nüfusu, doğal güzellikleri ve tarımsal zenginliklerinin ne kadar büyük avantaj olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı. Son yıllarda bütün dünyanın küresel salgın, kuraklık, yangın, sel ve savaşlar sebebiyle büyük sınavdan geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Tabii bütün bu gelişmelerin ekonomik, siyasi, toplumsal ve iklimsel sonuçları var. Gelişmiş ülkeler dediğimiz Japonya, Amerika ve Almanya bile bir çıkış yolu arıyor. Eğer dünyanın en verimli topraklarına sahipsek, bunun kadrini kıymetini bilmekle beraber gerekeni de yapmalıyız. Dünyadaki son gelişmelerden tarım sektörü de ciddi etkilendi. Buna rağmen ülkemiz, son yıllarda, tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ciddi ilerleme kaydetti. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız marifetiyle hem tarımsal üretim yapan çiftçilerimizin hem de hayvancılıkla uğraşan üreticimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik desteklemeler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yani gübre ve benzeri sıkıntılar var. Biliyorum, ciddi maliyet artışlarının getirmiş olduğu sıkıntılar var ama açıkçası birilerinin ısrarla tarımsal ürünlerde yakın gelecekte sıkıntıya düşeceğimize dair felaket tellallığı yapması bence çok hoş durum değil. Karanlığa küfür etmek çare değil, ışık tutmak lazım. Böyle platformlarda oturup tartışmak, konuşmak, fikirlerinizi söylemek lazım” dedi.

POTANSİYELİMİZ YÜKSEK

Bursa’nın tarımsal anlamda potansiyelinin yüksel olduğunu ve son yıllarda ciddi mesafeler kat edildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, Tarım Peyzaj A.Ş, BUSKİ ve HAGEL olarak tabir yerindeyse 4 koldan tarım için seferberlik başlattık. Taviz vermeden, her yıl destekleri artırarak ama sonuçlarını da alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ürün toplama merkezleri, ekipman destekleri, tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonları, ipekböcekçiliği ve arıcılık destekleriyle altyapının yükseltilmesi çabası içerisindeyiz. Fide fidan desteklerinde dönem sonuna kadar 5 milyon fidan desteğini hedef olarak belirledik. Bu destekleri, toprak analizleri ile tamamen bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. Hatır gönülle bu işler olmaz. Yine Tarım A.Ş. ile damızlık vasfını korumuş Merinos ırkı koyunlarımızın sübvansiyonlu kredi desteğini sağladık. Yine yaban mersini, ahududu, aronya, çilek ve lavantaya varana kadar fide ve fidan desteklerimiz devam ediyor. Fidan temini yanına çiftçilerimize gübre desteğine de devam edeceğiz. Yine HAGEL vasıtasıyla verdiğimiz destekler var. BUSKİ marifetiyle yaptırdığımız sulama göletleri ve sulama tesisleri var ve bunların sayısını daha da artıracağız. Bu manada bu yılın ve önümüzdeki yılın çok daha yoğun olacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği hibe destekli projeler, eğitim faaliyetleri, sempozyum, panel, çalıştay ve özellikle gençlerin tarımsal işgücüne katılımı noktasında yaptığımız hamleler var. Bunlar da artarak devam edecek. Göreve geldiğimizden bu yana tarım alanına yaklaşık 56 milyon TL değerinde yatırım yapılmış oldu” diye konuştu.

Sözlerini “İnşallah 2022, geçen yıldan çok daha bereketli olur” diyerek tamamlayan Başkan Aktaş, daha sonra genç çiftçileri de sahnede ödüllendirdi.

TIRPANLA SAHNEDE

Bu arada etkinliğe Karacabey’in Harmanlı Mahallesi’nden katılan 94 yaşındaki çiftçi Fevzi Akın, bu yaşına kadar geçimini sağladığı tırpanı ile sahneye çıktı. Başkan Aktaş’a ve salonu dolduran davetlilere çiftçilikle geçen ömrünün hikayesini anlatan Akın, “1948’de askere gittim. Babam 10 lira verdi, annem yanıma yiyeceğimi verdi, yürüyerek Bandırma’ya gittim. Oradan vapurla İstanbul Selimiye Kışlası’na gittim. 2,5 sene askerlik yaptım, döndüm. Elime tırpanı aldım ve o günden beri hayatımı onunla kazandım” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, program kapsamında stantları ziyaret ederek, HAGEL standında zeytin fidanı dağıttı.

Program, UÜ. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut’un moderatörlüğünde Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı DR. Fevzi Çakmak, BEBKA Genel Sekreteri DOÇ. DR. M. Zeki Durak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve TARSİM Bursa Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu’nun katıldığı panel ile sona erdi.

Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluşuyor Bursa Kamp ve Karavan Festivali, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Harmancık ilçesinde gerçekleştirilecek.