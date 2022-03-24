Türkiye Gazetesi

ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayacağına dair haberlerin ardından brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Küresel piyasalarda dün 117 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol yeni günde 120 doları aştı. Brent petroldeki bu yükseliş ile akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Peki benzin ve motorine yeni zam gelir mi? Alınan son dakika bilgisine göre, bu gece yarısından itibaren motorine 1,35 TL zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Enerji sektöründen edinilen bilgiye göre bu geceden itibaren motorine yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geleceğini duyurdu. Aktaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 36 kuruş zam geleceğini belirtti.

MOTORİNİN FİYATI 24 TL’Yİ BULACAK

Motorinin litre fiyatı bu gece gelmesi beklenen zamla birlikte İstanbul’da 24 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 24 lirayı da aşacak. Bugün motorinin litresi İstanbul'da 22,21 TL’den satılırken, Ankara’da 22,31 İzmir’de ise 22,33 TL’den satılıyor.

3 BÜYÜK ŞEHİRDEKİ ZAMLI FİYATLAR

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,60 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,71 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19,78 TL, Ankara’da 19,88 TL, İzmir’de 19,90 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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