Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali devam ederken, AB ve NATO liderleri bugün Brüksel’de toplandı. Rusya’ya karşı yeni yaptırım ve öneriler masada yer alırken uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı uçuşa geçti. Brent petrolün varil fiyatı 23 Mart 2022 Çarşamba günü kapanışı 121,6 dolardan yaparak 122 dolar seviyesine dayandı.

Rusya ile Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ile tarihi zirvesi olan 140 dolardan 95 dolar seviyelerine kadar inen Brent petrolün varil fiyatı tekrardan yukarı yönlü bir dalgalanma yaşadı. 23 Mart 2022 Çarşamba günü kapanışı 121,6 dolardan yapan Brent petrolün varil fiyatı 24 Mart 2022 Perşembe günü Saat 09.22 itibarıyla 122,12 seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde 120,47 dolarla en düşük seviyesini gören Brent petrol 123,75 dolar ile de en yüksek seviyesini gördü.

UYGULANAN YAPTIRIMLARIN ETKİSİ KALICI OLACAK

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’ın haberine göre; Ukrayna’ya karşı yapılan işgalin ardından Rusya’ya uygulanan yaptırımların enerji piyasaları üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacağı belirtildi.

Dünyanın en saygın petrol tüccarlarından bazıları, Rusya’ya karşı alınan yaptırımlar ve alternatif tedarik kaynaklarının eksikliği nedeniyle ham petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 200 doların üzerine çıkabileceğini düşünüyor.

Sektörün en tanınmış hedge fon yöneticilerinden biri olan Pierre Andurand, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa'ya Rus petrol arzının ortadan kalkacağını ve bunun küresel enerji piyasalarının kalıcı olarak yeniden şekillenmesine yol açacağını söyledi.

PETROL 250 DOLARA KADAR ÇIKACAK

Andurand, Lozan'daki FT Commodities Küresel Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında “Uyanın, uyanın” diyerek işlerin birkaç ay içinde normale dönmeyeceğini belirtti. "Sanırım Avrupa yakasındaki Rus arzını sonsuza kadar kaybediyoruz." diyen Andurand, ham petrolün bu yıl 250 dolara bile ulaşabileceğini, mevcut seviyelerin iki katına çıkabileceğini söyledi.

“BU GEÇİCİ DEĞİL!”

Petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 200 ila 250 dolar arasında yükseleceğini tahmin eden RCMA Merchant Commodity Fund başkanı Doug King, "Bu geçici değil. Bu ham arz şoku olacak” dedi. Konferansta konuşan petrol piyasasının diğer öncüleri, Ukrayna savaşında ateşkes sağlansa bile Rusya'nın ham petrol ve dizel gibi rafine ürünlerinin yakın zamanda Avrupa pazarına geri dönmeyeceğini belirtirken analistler, piyasadan günde 3 milyon varil kadar Rus petrolünün kaybedilebileceğini tahmin ediyor.

Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni zam yolda: Bu geceden itibaren litresi 24 TL’yi aşacak Brent petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle akaryakıt fiyatlarına zam gelmişti. Putin’in açıklamaları ile tekrardan yukarı yönlü bir ivme kazanan brent petrol fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Petroldeki yükselişle “Benzine zam gelecek mi? Motorine ne kadar zam gelecek? 24 Mart Perşembe günü akaryakıt fiyatları ne kadar?” soruları sorulmaya başlandı. Alınan son bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorine 1,35 TL zam gelmesi bekleniyor. Böylece motorinin litresi 24 lirayı aşacak.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: 23 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatının tekrardan 118 dolara kadar çıkması akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturmuştu. Beklenen zam haberi ise geldi. Gelen son bilgiye göre, bugünden geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 1 litre benzin kaç TL oldu? Yapılan son zamda motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam yapıldı. Öte yandan daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren EPGİS gelen zammı yine duyurmadı. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum…

Benzin ve motorine zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli: Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Benzin fiyatlarına gelen zamların ardından araç sahiplerinin birinci gündem konusu akaryakıt fiyatları oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Brent petrol fiyatlarının sert yükselmesine neden olmuştu. Petroldeki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansırken, 20 Mart gecesi motorine bir zam daha gelmişti. Peki motorine zam gelecek mi? Benzine zam yapıldı mı? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Alınan son bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,67 lira, motorine ise 1,60 lira zam gelecek.