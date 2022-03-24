Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımasl destek çerçevesinde çiftçilere destek ödemesi yapacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kirişci, toplamda 291 milyon 220 bin 778 liralık ödemenin yarın hesaplara yatacağını belirtti.

"ÇİFTÇİLERE HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"



Bakan Kirişci söz konusu paylaşımında "Çay prim desteği 188 milyon 486 bin 279 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 89 milyon 90 bin 138 lira, biyolojik mücadele desteği 11 milyon 722 bin 406 lira ve hayvan gen hakları desteği için ise 1 milyon 921 bin 955 lira. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan şartları açıkladı: Çiftçiye 555 milyon Euro destek! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 555 milyon avroluk IPARD-3 Programı'nın (2021-2027), Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu. Kirişci, "Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz." dedi.

Çiftçiye müjdeli haber! Destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Tarım Kredi'den çiftçilere borç yapılandırması Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), çiftçinin borcunda yapılandırmaya gitti.