Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin yaklaşması ve düğün sezonunun gelmeye başlaması üzerine hem evlenecek çiftler hem de evlenecek çiftlere hediye götürmek isteyen yakınlar altın fiyatlarını araştırarak, bütçelerine uygun seçenekleri sorguluyor. Bu kapsamda Firma yöneticisi İlhan Bayraktar, "Türkiye, 8 ayar altına alıştı, geleceğini çok daha parlak görüyorum. 8 ayar altının pazar payı şuan yüzde 20-25’lerde fakat bu eminim yüzde 50’lere çıkacak." dedi.

“AYNI ÜRÜNE 3'DE 1 FİYATINA ULAŞILABİLİYOR”

İlhan Bayraktar, özellikle düğün sezonunda 8 ayarın önemin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "İnsanlar düğünleri rahatlıkla yapabilir oldu. Çünkü aynı ürüne 3’de 1 fiyatına ulaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk zamanlar 8 ayarda kararmalar olacağına yönelik endişeler bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, “İçindeki maden karışımından ve üstündeki özel kaplamadan dolayı kararma sorunu yaşamıyoruz. Bizim firmamız gayet başarılı, kararma sorununu yüzde 99 seviyelerine kadar çözdük. Zaten geri dönüşlerde de bu memnuniyeti görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEĞER KAYBI YOK"

Bayraktar, 8 ayar altının satışında değer kaybının asla söz konusu olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yüksek ayarlar ne ise 8 ayar da o. Sadece içindeki karışım farklı, sonuçta ikisi de altın. İnsanlar gönül rahatlığıyla alabilir. Satarken değer kaybı yaşandığına ilişkin endişeler var ancak bu çok anlamlı değil. Çünkü satarken, 14, 18, 22 ayarda değer kaybı neyse 8 ayarda da aynı oranda değer kaybı var. Asla ondan farklı bir kayıp söz konusu değil. Kayıp üzerindeki, el emeği, işçilikten kaynaklı ki diğer ayarlarda da bu durum var."

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