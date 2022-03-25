Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık “Çimento ve demir fiyatlarındaki enerji kaynaklı artış normalin üzerinde. Maliyet baskısı, üretim yapmamızı engelliyor. Konut fiyatları bunlara rağmen hâlâ uygun seviyede. İhracatçı demir ve çimento gibi dışarıya sattığı bir ürün için lojistiğe ödediği bedeli, iç piyasaya satışında da ürün fiyatına ekliyor. Mesela dışarıya 100 liraya sattığı bir ürüne 50 lira lojistik bedeli koyuyor, 150 liraya satıyor. Ama burada da 150 liraya satıyor. 50 liralık lojistiği bizim sırtımıza yüklüyor” diye konuştu.

REFERANSLA SATIŞ!

Mevcut şartlara rağmen projelerine devam eden Özak GYO, Göktürk'teki son projesi “Özak Göktürk-2"nin satışına başladı. Ahmet Akbalık, ormana komşu 10 bin 500 metrekarelik arazide hayata geçirilen projede, büyüklükleri 143 ila 280 metrekare arasında değişen 67 butik dairenin yer aldığını belirterek “Hedefimiz 2023 yılında teslimatları gerçekleştirmek. Göktürk 2’deki önceliğimiz; özlediğimiz huzurlu, keyifli, güvenli, insanın ruhunu besleyen mahalle atmosferini yeniden canlandırmak. Bu nedenle sadece kârlılığa ve rakamlara değil, burada şekillenecek yaşam biçimine, sakinlerimize sunacağımız değerlere odaklandık ve Özak Göktürk-1’de olduğu gibi referansla satış yapacağız” dedi.

MERKEZDEN KAÇIŞ

Ahmet Akbalık, Göktürk-3’e önümüzdeki yıl başlayacaklarını, gelecek dönem için Bodrum’da otel, Beşiktaş’ta konut projesi hayata geçireceklerini ifade etti. Pandemiyle başlayan uzaktan çalışma alışkanlığının etkisiyle ABD ve Avrupa'daki birçok şirketin merkezî yerlerden taşındığını anlatan Akbalık; bu durumun Türkiye'de de başlayacağını, insanların merkezden uzak yerlerden ev aldığını söyledi. Konut yapılanmasının bölgesel olarak kaydığını belirten Akbalık “İzmir şu an potansiyel bir bölge. Muğla ve aşağıdaki diğer bölgelere de inecek yavaş yavaş” ifadelerini kullandı.

METREKARESİ 50 BİN TL

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, Göktürk-2 projesinde metrekare fiyatlarının 50 bin TL’den başladığını belirterek "Yaklaşık 1 milyar TL civarında bir hasılat bekliyoruz” dedi. Tasarımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Bayraktar da, pandemi sonrası ortaya çıkan "yuvaya dönüş" konseptini projeye uyguladıklarını söyledi.

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