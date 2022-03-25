Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle Brent petrol fiyatlarındaki artış pompaya yansıyor. 120 dolara kadar dayanan Brent petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorine bir zam daha geldi. Gelen zamla beraber “25 Mart Cuma günü motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam geldi mi? Benzinin fiyatı kaç TL oldu?” soruları sorulmaya başlandı. İşte güncel Ankara ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Türkiye Petrolleri tarafından ilan edilen güncel listeye göre, 25 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 37 kuruş zam geldi. Zam sonrası İstanbul'da ortalama motorin fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine dayandı.

ANKARA VE İSTANBUL’DA MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Mart saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geldi. Bu zammın hemen ardından 25 Mart'ta motorine 1.37 TL zam geldi. Zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin motorin fiyatları 25 Mart tarifesi şu şekilde:

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 23,58 TL’ye yükseldi. İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 23,60 TL’ye yükseldi.

Ankara'da ise bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 23,68 TL’ye yükseldi.

BRENT PETROL NE KADAR?

Rusya ve Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ile düşüşe geçen Brent petrol, 100 dolara kadar gerilemişti. Özellikle Rusya tarafından gelen nükleer silah açıklaması Brent petrolün yükselişe geçmesine neden oldu. Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 119-120 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artması, motorine zam olarak yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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