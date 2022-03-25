Türkiye Gazetesi

Ramazan'a girmemize sayılı günler kala pide fiyatları belli oluyor. İstanbul'da 6 TL'den satışa sunulacak olan pidenin İzmir fiyatı da belli oldu. 350 gram yumurtalı susamlı pide 6,00 TL olarak satışa sunulacak.

İSTANBUL'DA PİDE NE KADAR?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak

İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi satış fiyatı ise 2022 yılında 3 lira olacak. İHE ekmek 300 gramlık pide fiyatı 3 lira oldu.

Halk Ekmek'in Ramazan pidesi fiyatı açıklandı Ramazan ayına girmemize sayılı günler kala pide fiyatları belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te 3 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

Pide fiyatlarına zam gelecek mi? İstanbul için Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! Ramazana sayılı günler kala vatandaşların merak ettiği soruyu İstanbul Ekmek Fırıncıları Esnaf Odası cevapladı. İstanbul'da 2022 yılında Ramazan pidesinin fiyatı 330 gram sade pide için 6 liradan, yumurtalı pide ise 7,5 liradan belirlendi.

Sinop'ta Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu ​Sinop’ta Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı da belli oldu. Fırın tezgâhlarında bu yıl Ramazan pidesi tekli pide 1,75’TL, çiftli pide ise 3,50 TL'den satılacak. Vatandaş yumurtalı pide isterse 1 TL fark ödeyecek.