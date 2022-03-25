Türkiye Gazetesi

Spot altın, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlarını açıklamasının ardından yükselişini üçüncü güne taşıdı.

Ukrayna’da yaşanan savaş, Rusya’nın ana tedarikçilerinden olduğu doğalgaz, buğday, alüminyum ve nikel gibi emtiaların küresel piyasalarda azalacağı endişesiyle dünyanın ana ekonomileri üzerinde baskısını artırarak sürdürüyor.

YATIRIMCILAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT: BOĞA PİYASASI

“Altının Mart ayında elde ettiği yükselişin büyük kısmını geri vermesiyle, dikkatler değerli metalin enflasyona karşı hedge aracı olarak rolüne kayacak” diyen Guardian Vaults İş Geliştirme Müdürü John Feeney, piyasanın artan tahvil getirilerine rağmen yükselmesinin boğa piyasasına işaret ettiğini sözlerine ekledi.

Boğa piyasası, fiyatların gelecekte iyimser bir ortamda seyredeceği yani piyasanın yükseliş trendinde olduğu zamanlardır. Bu dönemlerde yatırımcılar alıma geçerken fiyatların sürekli olarak yukarı yönlü hareket etmesi ile Boğa piyasası, ayı piyasasına göre daha az risklidir

"MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRACAK"

Morgan Stanley analistleri geçtikleri bir bilgi notunda artan enflasyon ve jeopolitik belirsizliklerin altını biraz daha yukarı taşıyabileceğini ve ikinci çeyrek için 2 bin dolar öngördüklerini belirterek, “Sonrasında merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faizleri artıracağını ve altını baskılayacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Hazinesi ABD Başkanı Biden’ın Rusya ile altın işlemlerinin yasaklayan bir kanunu imzaladığını duyurdu. Bu emirle birlikte ilk kez piyasaların yaptırıma tabi Rus kurumlarıyla altın üzerinden işlem yapmamalarına dair resmi bir talimat yayımlanmış oldu.

Spot altın yüzde 0,2 artarak 1961 dolara yükseldi.

Yükselen altın fiyatları sonrası vatandaşların yeni gözdesi: 8 ayar altın Yükselen altın fiyatlarının ardından önceleri 22 ayar altına rağbet gösteren vatandaşların yeni gözdesi 8 ayar altın oldu. 8 ayar altının pazar payı şuan yüzde 20-25’lerde olduğu öğrenilirken, uzmanlar söz konusu değerin yüzde 50'leri bulmasını beklediklerini belirtti.

İslam Memiş, ‘ABD böyle istiyor’ deyip altın fiyatları için uyardı: Mayıs'a kadar böyle Ekonomist İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve AB'den aynı yönde gelen sinyaller, altın ve döviz fiyatlarını arttırması gerekirken 'tam tersi bir süreç' yaşandığını söyleyerek, ABD'nin altın fiyatlarını bilerek düşürmediğini ve dolar fiyatında sıkışma olduğunu belirtti.