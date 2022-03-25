Türkiye Gazetesi

Et fiyatlarındaki ani yükselişin ardından vatandaşın tepkisi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tüm Şube Müdürlüklerine, Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğüne, Tüm Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine gönderilen 21 Mart 2022 tarihli ve ‘Hizmete Özel’ başlıklı yazıda, ‘Kırmızı Et İhracatında Dönemsel Düzenleme Yapılması’ duyuruldu.

YENİ TALİMATA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Dünya Gazetesi'nin haberine göre söz konusu yazıda Bakanlık Makamının 19.03.2022 tarih ve 10724253-305.04.02.02-4916055 sayılı Olur’u ile, ülkesel et arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne, Azerbaycan Cumhuriyetine ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ihracatı yapılacak büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etleri hariç olmak üzere, 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)’nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

19 MART 2022’DEN İTİBAREN ÜLKEDEN ÇIKIŞI YASAKLANDI

Yazıda ayrıca, yeni bir bildirime kadar 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç olmak üzere, 19.03.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 19.03.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istendi.

Et fiyatlarında yeni artış olmaz TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç “Girdi maliyetlerinde ciddi artış olmadığı müddetçe ete yeni zam geleceğini düşünmüyorum. Daha yukarısı olursa altında farklı sebepler aranmalı” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması Tarım Bakanlığı Et ve Süt Kurumunun yaptığı yüzde 48'lik zam sonrası açıklamalarda bulundu. Bakanlık kurumun yaptığı zammın kırmızı et piyasasını etkilemediğinin altı çizildi.

Kasaplar odasından Ramazan ayı öncesi et fiyatları açıklaması: 105-110 lirayı bulabilir Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı Yörük, Ramazan öncesi et fiyatlarının önemli ölçüde artacağını söyleyerek, 105-110 TL civarına gelebileceğini belirtti.