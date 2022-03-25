Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu'nun zincir marketlerle, tedarikçilere kartelleşme suçundan verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. Sonrasında yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunun altını çizdi. Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2.7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, "Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir" dedi.

RAPOR 26 NİSAN'DA ÇIKACAK

Organize pazardaki marketlerle soruşturma yürütmenin zor olduğunu söyleyen Birol Küle, "Fiyat artışlarında normalin dışında hareketlilik gördüğümüz için tüm artışları haftalık bildirmeleri konusunda tedbir kararımız vardı. Yaklaşık 4-5 ay bildirildi. Artış trendini görmek istedik. Yerinde inceleme yaptık, 100 bine yakın data tek tek manuel ayıklanıyor. Gerekçeli kararda gördüğümüz deliller yerinde incelemelerden elde ettik. Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan'da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil" diye konuştu.

NİHAİ KARAR EYLÜL YA DA EKİMDE

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi. Soruşturmada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Küle, "Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar" şeklinde konuştu. 200 kişilik ekiple iki yıldır hummalı çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Küle, yılda 350 civarında soruşturma yürüttüklerini belirterek, "Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var. Gübrede son aşamaya geldik. Temmuz ayında nihai karar çıkacak. Bebek maması, beyaz eşya gibi sektörlerde soruşturmalar sürüyor" dedi.

DİJİTALDE SÜRE YARIYA DÜŞMELİ

A Para'da konuşan Birol Küle, dijital pazarlarda soruşturma süresinin yarı yarıya düşmesi talepleri olduğunu söyledi. Verilecek kararın ihlalin neden olacağı zararları gidermek konusunda az kalacağını söyleyen Küle, şöyle devam etti:

"Süre uzun gibi gözüküyor ama dosyaları dünyada en hızlı sonuçlandıran ikinci ülkeyiz, Güney Kore'den sonra. Amerika'da soruşturmanın sonlanması yılları buluyor. Eğer ihlali ciddi tespit edebiliyorsak soruşturmanın başında, bitince o ihlalin cezasını telafi edemeyeceğimize inanıyorsak orada geçici tedbir kararı verebiliyoruz. Facebook ve WhatsApp ile Trendyol'da verdik bu kararı... Soruşturma süresini kısaltmaz ama telafisi mümkün olmayacak zararların önüne geçilebilir."

E-TİCARETTE KURALLAR BELİRLENİYOR

E-ticarette oyunun kurallarının yeniden belirlendiğini aktaran Birol Küle, "Dünya e-ticaretteki büyümeyi şaşkınlıkla izliyor. Dijital pazarlarla ilgili raporumuzu hazırladık. 1.5 senedir 21 uzman çalıştı. Özellikle raporda altını çizdiğimiz madde, henüz ihlal oluşmadan, rekabet bozulmadan sektörlere müdahale etmek istiyoruz" dedi.

Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini açıkladı Rekabet Kurulu, zincir marketlere verilen yaklaşık 2,7 milyar liralık idari para cezası kararının gerekçesini açıkladı.

Zincir marketlere yeni kriterler yolda Küçük ve orta ölçekli esnafın rekabette zorlandığı zincir marketlere ilişkin yeni kriterler belirlendi. Bir türlü yasalaştırılamayan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı, acil talepleri karşılayacak şekilde birkaç maddelik torba teklif hâlinde Meclis’e sunulacak. Hazırlanan torba teklifle 1.500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanacak. Züccaciye, tekstil ürünleri gibi mallarda ise marketlerin büyüklüklerine göre yasak getirilecek.