Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile beraber Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi'nde Gemoloji Laboratuvarı ve Altın Ayar Merkezi'nin açılışını yaptı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Varank, altın rezervine dikkat çekerek Türkiye'nin dünyada 12. sırada olduğunu söyledi.

'PANDEMİYE RAĞMEN 39 TON ALTIN ÜRETTİK'

Varank, Türkiye'nin kanıtlanmış altın rezervi bakımından dünyada 12. sırada olduğunu ancak bu potansiyele rağmen 2000’li yıllara kadar Türkiye'de kayıtlara geçen kayda değer bir altın üretimi olmadığının altını çizerek "Geçtiğimiz yıl ise pandemiye rağmen 39 ton altın ürettik. Mücevher ihracatımız 6,8 milyar doları aştı. Dahilde işleme rejimini, serbest bölgeleri buna eklediğimiz zaman rakam 11 milyar doları buluyor." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta ‘Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi ile Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katıldığı törenle açıldı.

'MÜCEVHERDE BEŞ PAZARDAN BİRİYİZ'

Varank, Türkiye'nin mücevher üretiminde dünyada söz sahibi olduğunu söyledi ve altınşehir içinde 3,5 milyon euro destekle, "Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi” kurulduğunu ifade etti. Varank "Türkiye'nin mücevher üretiminde dünyada söz sahibi olduğunu ifade etti.

Varank, "Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasındaki medeniyetlerin de parçası olan mücevher kültürü, ülkemiz ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Türkiye, büyüklük açısından Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük beş pazarından bir tanesi. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün, üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet edebiliyoruz."

Bakan Varank'tan muhalefete hodri meydan: Gelsin görsünler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz burada sanayicinin yatırım iştahını konuşurken, ülkenin dört bir yanında yeni fabrika açılışları yaparken, muhalefet takılmış plak gibi ‘Fabrika yok’ diyor. Ben de diyorum ki; hodri meydan. Gelsinler Uşak OSB’yi bir görsünler” dedi.

Bakan Varank'tan yerli ve milli motorlu jeneratöre ilgi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya’da düzenlenen 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı’na (KOMATEK) katıldı. Bakan Varank, Starkgen Jeneratör Şirketi standını ziyaret etti.

Bakan Varank: Firmalara 100 bin lira ödemeye başladık Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında firmalara 100 bin TL ödemeye yapmaya başladıklarını duyurarak program kapsamında 53 bin kişi için istihdam sözü aldıklarını açıkladı.