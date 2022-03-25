Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ayçiçek yağını vurdu. Ayçiçek yağı fiyatları uçuşa geçti, stoklar tükendi. Birçok markette raflar boşalırken, Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemilerin Türkiye'ye ulaşması ile vatandaşlar bir nebze olsun rahat nefes aldı. 25 Mart ayçiçek yağı fiyatlarına son dakika güncellemesi geldi, fiyatlarda beklenen düşüş gerçekleşmedi.

GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Yağ fiyatları son dakika güncellemesi sonrası vatandaşlar beklediğini bulamadı. Krizin ilk günlerinde iki ülke arasındaki savaş nedeniyle ithalatın zorlanması ve uzun bir süre yapılamayacağı kaygısı nedeniyle yükselen fiyatlar, savaşın üzerinden bir ay geçmesine rağmen düşmedi. Marketlere akın eden vatandaşlar, yağlara adeta hücum etmiş, sosyal medyada o görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

25 Mart yağ fiyatları belli oldu, yağ fiyatları güncellendi. Ayçiçek yağı litre fiyatı 50 lirayı zorlarken, 4 ve 5 litrelik yağlardaki fiyatlar ise markaya göre değişkenlik gösteriyor.



30 liraya kadar düşen ayçiçek yağının fiyatı yeniden 50 lira sınırına dayandı

25 MART YAĞ FİYATLARI (5 LT YAĞ NE KADAR)

İşte 25 Mart Cuma günü güncel ayçiçek yağı fiyatları:

Sırma Ayçiçek yağı 1 litre 47,90 lira

Sırma ayçiçek yağı 1 litre 47,90 lira

Yudum ayçiçek yağı 1 litre 47,90 lira

Yudum ayçiçek yağı 1.25 litre 57,95 lira

Vera 5 litre ayçiçek yağı 146,90 lira

Vera ayçiçek yağı 4 litre 146,90 lira

Orkide ayçiçek yağı 1 litre 47,90 lira

Orkide ayçiçek yağı 4 litre 79,90 lira

İspanya'da ayçiçek yağı ve süt rafları boşaldı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dünya genelinde de gıda temin sorunları meydana geliyor. İspanya’da marketlerde ayçicek yağı ve süt raflarında ürün kalmadı.

Ayçiçek yağı krizinde yeni alternatif: Aralarında Türkiye de var Ayçiçek yağı ve buğday krizi, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi nedeniyle ithalatçı ülkeleri vurdu. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya ve bu konuda beşinci sırada bulunan Ukrayna'nın savaşı nedeniyle küresel olarak gıda krizi yaşanabileceğini belirten BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye dahil birçok ülkenin ayçiçek yağına alternatif olarak başka yağlara yönelebileceğini işaret etti.