Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyada Türk halılarına olan talep arttı. Türkiye’nin halı ihracatı 2021 yılında yüzde 22,1 artışla 3 milyar 179 milyon dolara ulaşırken, yılı 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Halı ihracatını ise Gaziantep sırtlıyor. Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz, Gaziantep’ten yapılan halı ihracatının 2,4 milyar dolara ulaştığını belirterek “Halıda dünyanın en büyük oyuncuları Çin, Türkiye, Hindistan, İran ve Mısır. El halılarında dünya markasıyız. Parça halı ve outdoor halılarda dünyada ikincisiyiz. Dünyanın yüzde 65 parça halısı Gaziantep’ten gidiyor” dedi. Pandemi döneminde halı satışlarının arttığına dikkat çeken Cingisiz “İnsanlar pandemide eve girince satışlar patladı. Fabrikalar kapasitelerini artırdı. Pandemi döneminde dokuz ay sonrasına sipariş aldığımız oldu. Şu an üç ay sipariş ile çalışıyoruz” diye konuştu.

Koza Halı olarak ihracatın yüzde 60’ını ABD’ye gerçekleştirdiklerini dile getiren Cingisiz, Almanya, İngiltere, İrlanda, Brezilya, Çin ve Japonya gibi ülkelere de satış yaptıklarını söyledi. Cingisiz şunları kaydetti: 2021 yılını yaklaşık 600 milyon TL tutarında bir ciro ile kapattık. Üretimi yüzde 35, ciroda ise yüzde 100 oranında büyüdük. 2022 yılında da minimum yüzde 15 oranında iç piyasa olmak üzere, ihracat dengesini bozmadan bir kapasite artışı hedefliyoruz. 2022 yılı ciro hedefimiz 1 milyar TL, bu oranın yüzde 75’i yine ihracat olacak. Biz satış ağımızı genişleterek büyüme hedefindeyiz. İç piyasadaki son yıllardaki varlığımızı artıracak yayılımcı politikayı sürdüreceğiz buradaki ana hedefimiz tabelalaşmaya ağırlık vermek. Bugün Türkiye genelinde sekiz bölgede, 1.100 farklı satış noktasında müşterilerimizle buluşuyoruz. 2022 yılında hedefimiz bu rakamı yüzde 25 oranında artırmak ve marka bilinirliğimizi kendi ülkemizde de derinleştirmek. 2022 yılında 8 milyon avroluk yatırım yaptıklarını hatırlatan Cingisiz, yıl sonuna kadar 8 milyon avroluk yatırım daha planladıklarını sözlerine ekledi.