Türkiye Gazetesi

Süleymanpaşa Belediyesi Edirne’ye alışveriş için akın akın gelen Bulgar turist akınını Tekirdağ’a çevirmek için sınır kapılarında kenti bilgilendirici çalışma yapıyor. İlçedeki esnaflar da Bulgar akınından faydalanmak istiyor.

Bulgaristanlı turistlere seslenen Süleymanpaşalı pazarcı esnafı, “Bizim neyimiz eksik? Buraya da bekliyoruz” dediler.

Pazar esnafından Nazif Selvi Bulgarların Tekirdağ'a da gelmesini arzu ettiklerini belirterek, bu konuda yetkiliklerden yardımcı olmalarını beklediklerini söyledi. Tahsin Günaydın ise, “Bulgarlar genellikle sınıra yakın yerlere gidiyorlar. Kırklareli’ne gidiyorlar, Edirne’ye gidiyorlar. Tekirdağ’a gelseler, tabi ki Tekirdağ esnafı için daha güzel olur. En azından Trakya Bölgesinde pazar genelinde esnaflar iş yapar. Edirne’ye nasıl Bulgarlar geliyor, Edirne esnafı nasıl memnun kalıyorsa, Tekirdağ esnafı da bundan faydalansın. Gelmelerini isteriz. Ekonomiye katkıları olur. Esnaf da en azından iş yapar sevinirler. Gelmelerini istiyoruz” diye konuştu.

BİZİM NEYİMİZ EKSİK?

Bülent Gülarslan da Tekirdağ pazarında Bulgaristanlı müşterileri beklediklerini kaydederek, "Bizim neyimiz eksik? Burada da bir potansiyel yakalansın istiyoruz. Buraya da gelsinler istiyoruz. Büyüklerimizin bu konuda ellerinden gelen neyse onu yapmasını istiyoruz. Bu vesile ile bu pazar da biraz daha hareketlenir” dedi.

Bulgarlar yine Edirne'de: Ekmek, su, sebze ne bulurlarsa alıyorlar Bulgaristan hükümetinin ülkeye dönüşte PCR testi zorunluluğunu kaldırması ile birlikte araç ve tur otobüsleriyle Edirne'ye akın eden Bulgarlar, ekmekten suya, sebzeden deterjana kadar bütün ihtiyaçlarını kent esnafından karşılıyor.

Edirne esnafından Bulgarlara kampanya: Alışveriş yapana PCR testi bedava Dolar kuru nedeniyle Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları PCR testi zorunluluğu nedeniyle gelmemeye başlayınca esnaf çareyi kampanyada buldu. Kent esnafı bin TL alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı.