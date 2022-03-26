Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük orta açıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Köprüden bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olurken, bugün itibariyle ücret alınmaya başladı. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ne kadar? Hnagi otoyol kaç TL? Buna göre hem köprüyü hem de otoyolu tamamen kullanan otomobiller 272.50 lira Ücret ödeyerek kesintisiz seyahat yapabilecek.

Paylaşılan verilere göre Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 272.50 lira, minibüsler 366 lira, çekici TIR'lar 588 lira, 14 tekerli TIR'lar 683 lira, 16 tekerli TIR'lar 1181 lira, motosikletler ise 68 lira ücret ödeyecek.

YILLIK 415 MİLYON EURO TASARRUF SAĞLAYACAK

1915 Çanakkale Köprüsü Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. Özellikleriyle kendine hayran bırakan 1915 Çanakkale Köprüsü yıllık 415 milyon Euro tasarruf sağlayacak. 318 metrelik ayak yüksekliği ile 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi'ni geçti.

ÜRETİME 5 MİLYAR EURO KATKI SAĞLAYACAK

Üretime 5 milyar 362 milyon Euro katkı sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yatırım bedeli ise 2 milyar 545 milyon Euro. Dev projenin yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021’de başlamıştı. 12 Aralık 2021’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirilmişti.

TELLERİ İLE DÜNYA 4 DEFA SARILA BİLİR

‘En’lerin projesi olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilen 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

İşte giriş ve çıkış noktalarına göre ödenecek ücretler;

1. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar

2. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre üzerinde olan her türlü 2 akslı araçlar

3. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 3 olan tüm araçlar.

4. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 4 ve 5 olan tüm araçlar.

5. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 6 olan tüm araçlar.

6. Sınıf Araçlar : Motosikletler.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretsiz geçiş süresi sona erdi Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne gece yarısı bir haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti.

Bakan Karaismailoğlu’ndan Akşener'e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında sözlerini cevap verdi. Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Hong Kong–Zhuhai–Macau Köprüsünü karşılaştıran Akşener’e rakamlarla cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu… Yarışmacının cevabı şoke etti Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Son bölümde sorulan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili soru geceye damga vurdu. Doğan Zorlu isimli yarışmacı jokerlerini kullanmasına rağmen doğru cevabı veremedi. Bunun üzerine sunucu İmirzalıoğlu’nun yaptığı konuşmada, “Eğer o Çanakkale Zaferi’ni kazanan kahramanlarımız olmasaydı ne o köprüyü yapabilirdik ne de bu stüdyoda olabilirdik” şeklindeki ifadeleri izleyenleri duygulandırdı.