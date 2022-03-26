Türkiye Gazetesi

1 Mart'ta başlayan beyan dönemi 31 Mart'ta sona erecek ve bu karar Türkiye'de milyonlarca gayrimenkul sahiplerini ilgilendiriyor. Gayrimenkul sahiplerinin, 1 Ocak-31 Aralık 2021 dönemi konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek. Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler vergi ziyaı cezası ile karşılaşabilecek veya istisnadan faydalanamayacak.

CEZA GELEBİLİR

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Mükellefler beyanname süresini geçirmemeli. Zamanında beyanname vermeyenler vergi ziyaı cezası ile karşılaşacakları gibi istisnadan da faydalanamayacak" şeklinde konuştu. Zamanında beyan edilmeyen ve ödenmeyen vergi için aylık gecikme faizi ödeneceğini dile getiren Yüksel, beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat ve birinci derecede usulsüzlük cezası uygulanacağını anlattı.

BİRDEN FAZLA KONUTTAN GELİR EDENLER DİKKAT!

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

HAZIR BEYAN SİSTEMİNDEN HIZLI VE KOLAYCA YAPILABİLİYOR

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

İKİ TAKSİT İMKANI

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecekleri gibi Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

KİRA GELİR MÜKELLEFİ SAYISI 13 MİLYON CİVARINDA

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Yüksel, Türkiye'de meskenini ve iş yerini kiraya veren mükellef sayısının milyonları bulduğunu aktararak, "Bu sayının halihazırda 13 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz." dedi ve ekledi:

"Konutta hissedar olanların da aynı şekilde kira geliri hissedar basına 7 bin TL'yi geçiyorsa beyanname vermeyi ihmal etmemeli." ifadelerini kullandı.

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En güvenli yatırım aracı gayrimenkul Ekonominin lokomotifi konumunda bulunan gayrimenkul sektörü büyümesini sürdürüyor. 2021 yılını 1,5 milyona yakın satış rakamı ile kapatan sektör, yatırım yapmak isteyenlerin de ilk tercihi oluyor.