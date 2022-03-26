Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Asgari ücrette ek zam beklentisi ve EYT'ye ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir." ifadelerini kullandı.

"KONUYU YETERİNCE BİLİYORUZ VE ÇALIŞTIK"

Bir gazetecinin, EYT ve yıpranma konusunda gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz."

ASGARİ ÜCRET İÇİN ALTINCI AYDAN İTİBAREN HAZIRLIK OLABİLİR Mİ?

Kurtulmuş, "Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?" sorusu üzerine, memur maaşlarıyla ilgili zam yapılırken temmuz ayında bunlara ilave zam yapılabileceğinin söylendiğini hatırlatarak, "Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enerji müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam beklentisine “İşçimizden esirgemeyiz” diyerek olumlu karşılık verdi. Cumhurbaşkanı “Duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz” sözleriyle enerjide herkesin şaşıracağı sürpriz bir adımı atmaya hazır olduklarını duyurdu.

Muhtara asgari ücret maaşı Yeni düzenlemeyle muhtar maaşı, 4.250 TL düzeyine getirilecek. Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılacak.

Erdoğan’dan Brüksel dönüşü önemli açıklamalar! Asgari ücrete ek zam sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. F-16'ların modernizasyonlarına ve yeni alımlara olumlu yaklaşımlar olduğunu belirten Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine bu konuyu yakından takip edeceğini ilettiğini söyledi. Asgari ücrete ek zam konusunda da olumlu sinyaller veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya ambargo konusunda "Birincisi ben halkımı karda kışta soğukta bırakamam. İkincisi sanayimizi tamamen sıfırlayamam. Bunları korumak durumundayız. Biz devletiz, 85 milyon nüfusumuz var." diye konuştu.

Asgari ücrete 2. Zam gelecek mi? Hak-İş Genel Başkanından asgari ücret değerlendirmesi 2022 yılında asgari ücrete gelen rekor zam sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti cephesinden yapılan açıklama ile asgari ücrete ikinci zam beklentisi oluşmuştu. Beklentilerin ardından milyonlar kişi “Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?” sorularını sormaya başladı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, “Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi?” sorusuna “Maalesef bugün için olumsuz." cevabını verdi.

Türk İş Genel Başkanı Atalay’dan asgari ücret açıklaması Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Haziran ayında asgari ücrete ilişkin bir görüşmenin olup olmayacağı sorusuna karşılık, söz konusu görüşmelerin yalnızca Aralık ayında yapıldığını belirtti.

İslam Memiş’ten asgari ücrete zam tartışmalarına çarpıcı yorum: Ek zam enflasyon farkı olur Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş enflasyon krizini tetiklemiş durumda. Tün dünyada enflasyona karşı mücadeleye geçilirken, Avrupa ve Amerika Merkez Bankaları’ndan peş peşe Mayıs ayında faiz artırım mesajı veriliyor. Bu açıklamalar ise piyasalarda baskıya yol açmış durumda. Borsa ve Euro’da kar satışları dikkat çekerken, kripto paralarda hareketlilik başladı. Para uzmanı ve ekonomist İslam Memiş ise belirsizliğin hakim olduğu piyasalarla ilgili önemli yatırım tavsiyelerinde bulunurken, asgari ücrete ek zam tartışmasıyla ilgilide önemli açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Memiş, Fed’in faiz kararlarıyla ile ilgilide önemli tahminlerde bulundu.