Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Gıda sektörümüz, Kazakistan, Amerika, Kanada olmak üzere diğer alternatif tedarik kaynaklarıyla ilgili arayışlarını sürdürmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi artırmamız hayati öneme sahip"

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