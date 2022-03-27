Türkiye Gazetesi

Ülkede ayçiçeği yağının stoklarının azalmasıyla, bu ürünlerde fahiş fiyat artışları da yaşanıyor. Savaştan önce yaklaşık 1,19 olan bir litrelik yağlar, şu an en az 1,79 avrodan satılıyor. Bazı marketlerdeki ayçiçeği yağı fiyatı 3 avroya kadar çıkıyor. Öte yandan, ayçiçeği yağının ihtiyaç duyulduğu kadar satın alınması konusunda uyaran Alman Ticaret Birliği, insanların sadece ihtiyaçları kadar satın aldıkları takdirde herkese yetecek kadar yiyecek olduğunu söyledi. Ayçiçeği yağının yanı sıra önümüzdeki dönemde patates kızartması ve cips gibi gıda ürünlerinde de sıkıntılı bir döneme girilebileceği belirtiliyor.

Gıda milliyetçiliği dünyayı korkutuyor Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle gıda milliyetçiliği hızla artıyor. Ülkeler iç piyasalarını korumak adına gıda ürünü ihracatını durdurma ya da kısıtlama yoluna giderken, kıtlık endişesi daha çok ülkeyi esir alıyor.

İngiltere’de hükûmete ‘acil gıda’ çağrısı Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bütün dünyada hızla büyüyen ambargolar, enerji ve gıdada ‘yüksek seviyede alarm’ durumunu gündeme getirdi. Bu iki ülkenin enerji ve gıdadaki yerinden dolayı yaşanan sıkıntılar, İngiltere’nin alarm durumuna geçmesine sebep oldu.