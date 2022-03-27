Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti grup başkan vekilleri, milletvekilleri ile son dönemde sık sık istişare toplantıları yapıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’deki beş grup başkan vekili, sorumlu oldukları milletvekilleri her hafta bir araya gelmeye başladı. Son yapılan toplantıda ana gündem maddesi stokçuluk ve fahiş fiyat artışları oldu. Milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları çalışmalarda en fazla hayat pahalılığı problemi ile karşılaştıklarını, özellikle de bazı ürünlerin bulunmadığına yönelik şikayet aldıklarını söyledi. Ayçiçeği yağı, şeker, un konusunda önümüzdeki dönemde yaşanacak problemlere dikkat çekildi. Depolarda mal bulunmasına rağmen fırsatçılar sebebiyle üreticiye ulaşmadığı, bu durumun fahiş fiyat artışlarına yol açtığınıvur-gulayan milletvekilleri, özellikle fırıncı ve gıda sanayicisinin ‘ham madde bulamıyoruz’ şeklinde şikâyetler aldıklarını kaydetti. Milletvekilleri tarafından stokçular, fırsatçılar ve fahiş fiyat artışlarına karşı yeni tedbirlerin alınmasını talep edilirken, bu taleplerin parti yönetimi tarafından hükûmete iletileceği belirtildi. Vekiller önümüzdeki günlerde stokçularla ilgili yeni kararlar alınabileceğini dile getirdi. Ayrıca TCK’daki ‘stokçuluk’ ve ‘fiyatları etkileme’ suçlarının cezasını artırarak, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde kanuni düzenleme yapılacağı bilgisi verildi.

Yağ krizi Avrupa'da: Stoklar tükeniyor, fiyatlar iki katına çıktı Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz Avrupa'da rafları vurdu. Ukrayna'dan yıllık 20 ila 30 bin ton arası ayçiçek yağı alan Almanya'daki marketlerde yağ bulmak zorlaşırken, mevcut fiyatlar da iki katına çıktı. Bazı marketler ise bir ailenin yalnızca 2 kutu yağ almasına izin veriyor.

Sıvı yağ stokçularına ceza yağdı Sıvı yağ fırsatçılarına yönelik denetimler sürüyor. Kocaeli'de stokçuluk yapanlar ekiplere takıldı. Bu kişilere idari ve cezai işlem uygulandı

Marketlerde stokçuluk denetimi Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ndeki ulusal ve yerel marketlerde, gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılırken, depolarda dahi stokçuluk olup olmadığı konusunda kontrol gerçekleştirildi.