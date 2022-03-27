Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

IKurulacak Bakım Yönetim Sistemi ile kesinti süresi en aza indirilecek. Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği ile ilgili bilgi veren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Dağıtım şirketleri yıllık bakım planını artık kurumumuza sunacak. Ayrıca bakım zamanının, bakımın içeriğinin, bakımda kullanılan malzemelerin, bakım tutanakları gibi verilerinin kaydedildiği ve raporlanabildiği Bakım Yönetim Sistemi kurulacak. Bakımı belgeleyen video, fotoğraf ve benzeri veriler Bakım Yönetim Sistemi’nde kayıt altına alacak. Böylece arızalar, kesinti sayı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeler yaşanacak” bilgisini verdi. Yönetmelik kapsamında dağıtım şirketlerinin acil durum yönetim planları hazırlayacağını ve acil müdahale organizasyonunu kuracağını ifade eden Yılmaz, bunun için de şirketlerin 7/24 tam teşekküllü acil müdahale aracı bulundurması ve yeterli sayıda personele gereken bütün eğitimleri vermesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz “Dağıtım şirketi, acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak için kriz koordinasyon aracı temin edecek. Ayrıca, acil müdahale için insansız hava aracı ile bütün il ve ilçelerde mobil jeneratörler de hazır bulundurulacak” dedi.

MAĞDUR VATANDAŞA TAZMİNAT

EPDK Başkanı Yılmaz, Isparta’da yaşanan elektrik kesintisine ilgi incelemelerin sürdüğünü belirterek “Sahada personelimiz gerekli incelemeleri yaptı. Hukuki süreç ilerlemeye devam ediyor. İncelemelerimiz sonucu ilk veriler ışığında soruşturmamızı açtık ama burada kalmayacak elbette. Hizmet zaafına yönelik yeni tespitlerimiz oldukça ilgili şirkete yönelik yeni soruşturmalar gündeme gelebilir. Soruşturma sonucuna göre de mağdur edilen vatandaşlarımıza tazminat ve ilgili şirkete tarifeden kesinti uygulaması yapılacak” dedi.

Uzmanı açıkladı: Alışkanlıklar değişirse, elektrik faturası düşer Düzce Üniversitesi Gölyaka MYOK Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı İsmail Gül, evlerdeki alışkanlıkları değiştirerek, ciddi tasarruf sağlanabileceğini günde 1 liralık tasarruf ile ülke genelinde 70-80 milyon liralık tasarruf yapılabileceğini dile getirdi.

EPDK’dan elektrik fiyatlarına 6 aylık önlem kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağını açıkladı.