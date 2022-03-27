Türkiye Gazetesi

Malezya'nın yanı sıra ABD, Hindistan, Almanya, Polonya, İsviçre, Fransa, İspanya, Tayland ve Avusturya dâhil 18 ülkenin paylaşacağı fuarda alanın neredeyse yarısı Türk şirketlerine ayrılmış durumda. Fuarda 60 şirket ile yer alan Türkiye, insansız hava araçlarıyla gövde gösterisi yapacak. Türkiye için özel ayrılan milli pavilyonda yerini alacak TUSAŞ, standında Anka platformunun tam boy modeli ile Hürjet'in yanı sıra geliştirdiği diğer platformlarının maketlerini ve kabiliyetlerini sergileyecek.

İsmail Demir: Savunma sanayiinden güç alıyoruz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayisiyle sahada güçlü olması gerektiğini belirtti.