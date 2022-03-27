Türkiye Gazetesi

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla tedarik zincirinde yaşanan kırılma ile birlikte Türkiye üretim üssü hâline geliyor. Amazon'un 100 milyon dolarlık yatırımla Tuzla’da lojistik üssü kuracağını açıklamasının ardından İtalya da Türkiye'yi adres gösterdi. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, ABD ve Avrupa’nın arayış içerisinde olduğunu belirterek “ABD ve Avrupa Çin’den kopmak istiyor. Çin’e bağlılık endişe verici boyutlara ulaştı ve tedarik zincirlerinin pandemi ile zarar görmesiyle yakın coğrafyalardan ticaret isteği arttı. Odaklanmamız gereken nokta ABD ve AB. Burası bir üretim üssü olduğuna göre diğer potansiyel ülkelere de beraberinde gidilebilir. Bunların başında Afrika, Orta Doğu, Irak ve Azerbaycan yer alıyor. Türkiye büyük bir üretimnoktası hâline geldi. Şu anda Avrupa’nın en büyük üretim merkezi Almanya. İkinci olarak ise İtalya geliyor. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olsaydı bu sıralamadaki üçüncü ülke olurdu. Toprağı, insanı ve sanayi altyapısı buna müsait. Yeter ki yabancı yatırımcının önünü görebileceği bir ortam oluşturulsun” diye konuştu.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Ekselans Giorgio Marrapodi de İtalya ve Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzandığını ifade ederek “Türkiye’nin stratejik gücüne, potansiyeline Avrupa için önemine ve İtalya ile yakın ilişkilerinin geleceğine inanıyorum. Türkiye yüksek bir genç nüfusa sahip ve eğitime oldukça yatırım yapan bir ülke. Ayrıca Avrupa’nın Orta Doğu’ya açılan kapısı. Kişisel ilişkiler ve yüzyıllar sürecek köprüler kurmak çok önemli. Türkiye’nin konumu ve önemi dünya ile her zaman güçlü ekonomik ve politik bağları olacağının göstergesi. Enerji ve telekomünikasyon gibi uluslararası ticaret ve iletişim araçlarının önemi gün geçtikçe artıyor. Şirketlerimize makroekonomik inisiyatifler sağlamalıyız. Yatırımcılara sorunlarını çözebilmek adına efektif araçlar verm eliyiz” dedi.

Maliyet baskısı konut üretimini zorlaştırıyor Son dönemde inşaat malzemesi fiyatları döviz cinsinden yüzde 50 arttı. Sektörde üretim yapmak zorlaşmaya başladı.