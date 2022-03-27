Türkiye Gazetesi

Konrad Adenauer Vakfının analiz yazısında şu ifadelere yer verildi: Almanya’nın enerji politikasını çeşitlendirmek açısından, küresel gaz sıkıntısı ve son yıllarda Almanya'nın gaz ve petrol altyapısına yapılan yatırım eksikliği göz önüne alındığında, kısa vadede Rusya’ya sınırlı alternatifler var. Güney gaz koridorunun genişletilmesi ve Türkiye’nin Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz’deki gaz yataklarına erişimi olan stratejik bir enerji dağıtım ve aktarım merkezi olarak kullanılması uzun vadede gerçek alternatifler sunabilir. Azerbaycan, Türkmenistan, Irak ve gelecekte İran petrol ve gazının ithalat potansiyeli henüz tükenmiş değil. İsrail-Türkiye enerji iş birliğinin giderek daha gerçekçi hâle gelmesiyle Türkiye kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırabilir.

Livio Manzini: Avrupa'nın üretim merkezi olabilirsiniz Türkiye'nin büyük bir üretim merkezi olduğunu ifade eden İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Manzini "Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olsaydı bu sıralamadaki üçüncü ülke olurdu. Toprağı, insanı ve sanayi altyapısı buna müsait. Yeter ki yabancı yatırımcının önünü görebileceği bir ortam oluşturulsun" dedi.