Türkiye Gazetesi

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, Karadeniz'in Bulgaristan-Kefken kesiminde gece balık avcılığının yasaklanması kararının tamamen balıkçıların can ve mal güvenliği için alındığını belirterek "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda denize bırakılan mayınlar var. Bazı mayınlar kontrolsüz dolaştığından Karadeniz'deki balıkçılar için çok büyük risk oluşturuyor. Bu kararı destekliyoruz" dedi.

Kararın balık tezgâhlarına muhtemel yansımalarına da değinen Özkaya, şu değerlendirmede bulundu: Şu an tezgâhlarda balık sıkıntısı yok. Yasaklama kararından sonra balık miktarında bir nebze azalma olabilir. Balık fiyatları da bundan etkilenerek yükselebilir. Buna rağmen yasak, gelecek yıl için balık stoklarının artmasını da beraberinde getirecektir. Zaten avlanma sezonunun bitmesine de yaklaşık 15 gün kaldı. Bu yıl av sezonunda herhangi bir balıkta sıkıntı yaşanmadı.

Balıkçıların mayın korkusu Rusya Ukrayna arasındaki savaşın ardından Karadeniz'e döşenen mayınların İstanbul Boğazı'na kadar tetiklenebileceğinin açıklanamasının ardından balıkçılar da tedirgin oldu.

Balıkçı tekneleri limana demirledi, tezgahlarda fiyatlar uçtu Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını da etkiledi. En ucuz balıklardan istavritin kilosu 90 liraya kadar çıktı.