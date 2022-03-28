Dolar kurunda geçen hafta süren sakin seyir devam ediyor.
Dolar güne 14, 84 lira seviyesinde başladı. Euro ise 16, 26 liradan işlem görüyor.
Küresel piyasaların takip ettiği Rusya - Ukrayna müzakerleri İstanbul'a taşınıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.
Uygulanan yaptırımlar Brent petrolü vuracak! Fiyatlar 250 doları görecek… Rusya ile Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ile brent petrolün varil fiyatı 100 dolara kadar çekilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarının ardından brent petrol tekrardan yükselişe geçti. 24 Mart Perşembe günü 122,12 dolardan işlem gören brent petrol için kritik uyarı yapıldı. Sektörün en tanınmış hedge fon yöneticilerinden biri olan Pierre Andurand, ham petrolün bu yıl 250 dolara bile ulaşabileceğini, mevcut seviyelerin iki katına çıkabileceğini belirtti. Peki brent petroldeki bu yükselişin sebepleri ne? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar? İşte detaylar…
Kuyumcular odası uyardı: Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor! Bursa’da piyasaya sürülen sahte doları makineler de tespit edemiyor. Esnafın kabusu olan sahte dolar sadece renginden anlaşılabiliyor.