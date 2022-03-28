Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafınan yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar aracılığıyla YUVAM hesaplarının açılması kararını almıştı.

Kararla birlikte YUVAM hesapları için internet üzerinden bilgilendirme sitesi kullanıma açılmış oldu. Kullanıcılar "yuvam.tcmb.gov.tr" üzerinden uygulamaya ilişkin bilgilendirme videoları, kitapçık ve mevzuat bilgilerine kolayca erişim sağlayabiliyor. Öte yandan bilgilendirme sitesinde tasarruf getiri hesaplayıcının yanısıra kullanıcıların sıkça sorduğu soruların cevapları bulunuyor.

YUVAM HESABI NEDİR?

YUVAM hesabı, yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarını ülkemizdeki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen avantajlı bir Türk lirası hesap türüdür.

Söz konusu hesap uygulamasında esneklikde öne çıkan özellikleri arasında. Bu kapsamda YUVAM hesabı açtırırken tutarda herhangi br üst veya alt limit bulunmazken kullanıcılar, istediği zaman YUVAM hesabı açtırabiliyor.

YUVAM HESABI NEDEN AVANTAJLIDIR?

-Kişilerin tasarrufları kur riskine karşı korunur.

-Vade bitiminde, döviz cinsinden anapara garantisinin yanı sıra ilave getiri sağlar.

-Yurt dışından yaptığı döviz transferleriniz için Türkiye’de transfer masrafı ödememeyi gerektirmez.

-Tasarrufları ülke ekonomisine kazandırır.

-Kur farkı ve ilave getirisi, Merkez Bankası garantisi altındadır.

Merkez Bankası'ndan gurbetçilere 'YUVAM' hesabı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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