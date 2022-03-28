Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul yönüne otobüs bilet fiyatları son zamlarla birlikte 120 TL’den satışa sunuldu. Son bir ay içerisinde 2 kez zam gelmesi sebebiyle vatandaşlar tren biletlerine yöneldi. Geçtiğimiz Cuma günü yapılan son zamların ardından vatandaşlar hafta sonu İstanbul’a trenle seyahat etti.

1700 KİŞİ TRENLE SEYAHAT ETTİ

Alınan bilgilere göre yaklaşık hafta sonunda bin 700 kişi trenle seyahat etti. Günde 2 kez yapılan tren seferlerine gösterilen aşırı ilgi nedeniyle seferlerin arttırılması bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul’a yapılan seferlerde bilet ücretleri tam 16 TL, yüzde 15 indirimli 14 TL ve yüzde 50 indirimli 8 TL olarak belirlendi.

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor Bazı lokasyonlar arası seyahatlerde otobüs bilet fiyatları uçağın da üzerine çıktı. TOFED Başkanı Birol Özcan “Taşımacılık yapan şirketler için mazotta KDV indirimi istiyoruz. Uçak biletlerine de taban fiyat uygulanmalı” dedi.

Benzin zammı ulaşım sektörünü vurdu! Otobüs biletleri uçak biletleriyle yarışıyor Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik tüm piyasaları olduğu gibi akaryakıt sektörünü de derinden etkiledi. Benzin ve motorine peş peşe gelen zammın ardından otobüs firmaları maliyet artışının çözümünü biletlere zam yapmakta buldu. Seyahat eden vatandaşlar ulaşım maliyetinin artışı konusunda endişe duyuyor.