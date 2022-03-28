Türkiye Gazetesi

Ukrayna'dan Boğaz'a doğru sürüklenen mayınlara dair haberler ülke ekonomisini etkiler mi? Kripto piyasasındaki yükselişler kalıcı mı? Emtia fiyatları haftaya nasıl başladı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftanın ilk gününde piyasaları yorumladı, yatırımcıları uyardı.

"DOLAR 14,80'İN ALTINA SARKABİLİR"

"Geçen hafta hem döviz kurlarında hem de emtia fiyatlarında yükselişler vardı ancak manipülasyon piyasası olduğu için bu yükselişlerin kalıcı olmayacağını, alım için panik yapmamak gerektiğini belirtmiş, önceki açıklamalarımda da uyarmıştım" diyen Memiş, "Dolar 14,83 seviyesinde geçen haftayı tamamladı ve aynı seviyede haftaya başladı. Döviz kurlarında yatay seyir korunuyor, bu hafta agresif dalgalanma yaşanmazsa tekrar 14,80 altına sarkan bir döviz kuru görebiliriz. Euro 16,29 seviyesinde geçen haftayı tamamladı, şu anda 16,26 seviyesinde. Yatay seyir korunuyor. Döviz kurlarında asresif fiyatlama yok" dedi.

Memiş, "Rusya-Ukrayna görüşmelerinin İstanbul'da olacak olması dünya basınının dikkatini Türkiye'ye çekecek. Çarşamba Perşembe günü savaş senaryosu ile alakalı gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ

Gram altın fiyatlarına değinen Memiş, "Gram altında 935-940 aralığına doğru bir yükseliş vardı, 'yüksekten satıyorlar aman dikkat edin' demiştim. Geçen hafta 932 seviyesinden kapanan gram altın şu anda 921 lira. Gram altında geri çekilme/düşüş trendi var" ifadelerini kullandı.

Emtia fiyatlarına değinen Memiş, haftaya yüzde 1'in üzerinde değer satışlarıyla başlandığını belirtti. İslam Memiş, "ONS altın 1965 dolara kadar yükselmişt,, geçen hafta 1958 dolardan kapandı. Bu fiyatlama yüksek, 1880 dolar seviyesine kadar geri çekilme mümkün olabilir. 1900 dolar seviyesi üzerindeki ONS altına sıcak bakmadığımı ve alım yapmanın uygun olmadığını ifade etmiştim. ONS altın, haftaya 1934 dolar seviyesinden başladı" dedi.

Memiş, "Gümüşün gramı 12,18 seviyesinden kapandı, bana göre yüksek bir fiyatlama. Şu anda ise 11,97 seviyesinde. Gümüşün ONS fiyatı ise cuma günü 25,52 dolar seviyesinden kapandı. 25,13 seviyesinde gerileme devam ediyor" dedi.

"YÜKSELİŞLER KALICI DEĞİL"

Bitcoin'deki yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmediğini belirten Memiş, "Geçen hafta 44,604 seviyesinden Bitcoin kapanmıştı. 47 bin seviyeleri bugün görüldü, fakat kalıcı olur mu? Şüpheli. Ana hedef 50 bin-52 bin dolar seviyesi. Bu yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

BU HAFTA PİYASALARI NELER BEKLİYOR?

"Piyasa yeni haber akışı bekliyor, bakalım bu akış nereden gelecek?" diyen Memiş, yeni hafta ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mayın haberleri geliyor, bunlar maalesef turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyecek nedenler. Bu haberler dünya basınında ve Türkiye'ye gelecek olan turistler açısından risk taşıyor. Bu haberler ister istemez Türkiye'de bu yıl turizm sektörünü baltayacak bir gelişme. Geçen yıllara kıyasla aynı seviyede turist sayısı görebililiriz ama savaş senarsoyu ile birlikte turizm gelirinde hızlı yükseliş olması söz konusu değil diye düşünüyorum. Ezberler bozulursa, yerli turistlere farklı avantajlar sunulabilirse daha isabetli bir karar olabilir."

Geçtiğimiz hafta MÜSİAD toplantısına katıldığını ve ardından iş insanları ile bir araya geldiğini belirten Memiş, iş adamlarının paraya erişim konusunda son aylarda zorlandıklarını belirttilerini ifade etti. "Enflasyon artmaya devam ediyor, Ramazan'a da az kaldı, kriz fırsatçılığı doğdu. Ekonomi yönetimi tekrar şekillenirse, reformlar gelebilirse bu süreç daha az hasarla atlatılabilir ama aynı ezberle devam edilirse bu süreç daha da sürebilir" dedi.

"GELİRİNİZ NEYSE ONUNLA BORÇLANIN"

Borçlanma konusunda vatandaşlara kritik önerilerde bulunan Memiş, "Vatandaşlar dövizle borçlanmasın, altınla borçlanmasın. Yani geliriniz neyse onunla borçlanacaksınız. Genelde döviz ve altınla borçlanmak şu dönemde oldukça riskli" ifadelerini kullandı.

"Geçen 3 aylık süreçte konut piyasasıyla ilgili konuşmuş, ev almak isteyenlere almalarını söylemiştim. Aynı düşüncem devam ediyor. Emlak sektöründe düşüş devam etmez aksine yükseliş devam eder. İhtiyacı olan almalı" dedi.

İslam Memiş, ‘ABD böyle istiyor’ deyip altın fiyatları için uyardı: Mayıs'a kadar böyle Ekonomist İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve AB'den aynı yönde gelen sinyaller, altın ve döviz fiyatlarını arttırması gerekirken 'tam tersi bir süreç' yaşandığını söyleyerek, ABD'nin altın fiyatlarını bilerek düşürmediğini ve dolar fiyatında sıkışma olduğunu belirtti.

İslam Memiş'ten altın uyarısı: Fiziki bulamayacağız Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını söyledi.