Türkiye Gazetesi

Son dakika... 2022'de asgari ücrete ek zam! Vatandaşın bir süredir gündeminde olan asgari ücrete ek zam beklentilerine yönelik heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden asgari ücrete ek zam iddialarına ilişkin, partisinin bir teşkilat toplantısında, temmuz ayını işaret ederek asgari ücret ve emekli aylıklarına zam geleceğinin müjdesini verdi. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyen Sancaklı, temmuz ayını işaret etti. Bir süredir konuya dair AK Parti'den, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulanmıştı. Peki asgari ücrete temmuz ayında zam gelecek mi? Emekliye 2022'de ek zam olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, katıldığı bir yayında asgari ücrete yeni bir zammın sinyalini vermişti.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN ASGARİ ÜCRETTE EK ZAM İÇİN SİNYAL VERMİŞTİ

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti.Yıl ortasını işaret eden Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.



Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz." diye konuşmuştu.Tüm bu gelişmelerin üzerine asgari ücrete ilişkin bir açıklama da MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan geldi.

MHPLİ SANCAKLI: TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK

Sancaklı, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, asgari ücret ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini ifade etti.

Sancaklı'nın il teşkilatında yaptığı konuşmanın Kocaeli Gazetesi'nde yer alan kısmı şöyle:

“İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti.Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir"

AK Partili Kurtulmuştan EYT ve asgari ücret açıklaması: Bakanlığın gündeminde Asgari ücrete ilave zammın gelip gelmeyeceği konusu tartışılırken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konunun uzun süredir bakanlığın gündeminde olduğunu belirterek, devletin vatandaşın hayrına olacak sonuçlar için çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enerji müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam beklentisine “İşçimizden esirgemeyiz” diyerek olumlu karşılık verdi. Cumhurbaşkanı “Duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz” sözleriyle enerjide herkesin şaşıracağı sürpriz bir adımı atmaya hazır olduklarını duyurdu.

Muhtara asgari ücret maaşı Yeni düzenlemeyle muhtar maaşı, 4.250 TL düzeyine getirilecek. Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılacak.

Erdoğan’dan Brüksel dönüşü önemli açıklamalar! Asgari ücrete ek zam sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. F-16'ların modernizasyonlarına ve yeni alımlara olumlu yaklaşımlar olduğunu belirten Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine bu konuyu yakından takip edeceğini ilettiğini söyledi. Asgari ücrete ek zam konusunda da olumlu sinyaller veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya ambargo konusunda "Birincisi ben halkımı karda kışta soğukta bırakamam. İkincisi sanayimizi tamamen sıfırlayamam. Bunları korumak durumundayız. Biz devletiz, 85 milyon nüfusumuz var." diye konuştu.