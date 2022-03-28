Türkiye Gazetesi

Bir süredir Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan brent petrol fiyatları akaryakıtta yüksek oranlı zamların yaşanmasına sebep olmuştu. Bu gelişmelerin akabinde brent petrolün varil fiyatı bugün deyim yerindeyse çakıldı. Geçen hafta 120 dolara çıkan petrol fiyatları bugün yüzde 4 değer kaybetmesi üzerine saat 18.00 itibariyle 108 dolara kadar indi. Petrol fiyatları 120 doların üstüne çıkınca en son yapılan zamla motorinin fiyatı 25 liraya dayanmıştı. Bu sebeple de yeni haftada benzin ve motorin için indirim ihtimali belirdi.

AKARYAKITTA 5 LİRA CİVARIND AİNDİRİM BEKLENİYOR

Petrolün varil fiyatının 120 dolardan 108 dolara gerilemesi ile birlikte vatandaşın gözü kulağı motorin ve benzin için yapılacak indirime döndü. Mart ayındaki petrol rakamları göz önüne alındığında motorin fiyatlarında 5 lira civarında bir indirim olması gerekiyor. Petrolün varili 110 dolarken motorin ve benzinin litresi 17 liraydı. Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu. Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı Kovid-19 testi uygulanacağı belirtildi. Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi. Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

OPEC ÜRETİMİ ARTTIRMADI

Perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor. OPEC+ grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara cevap vermiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.

Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı? Akaryakıtta indirim beklentisi Brent petrol fiyatındaki düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 139 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün 113 doların altını gördü. Brent petroldeki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Vatandaş “Akaryakıt fiyatları düşecek mi?” merak ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektöründen Ankara'ya çıkarma, taleplerini ilettiler Brent petrol varil fiyatlarındaki dalgalanmalar ile pompada kar marjı düştü. Sektörün temsilcileri taleplerini iletmek için Ticaret Bakanlığı ve EPDK’yla görüştü.

Motorine bir zam daha geldi! Gelen zamla fiyatlar 24 TL’yi aştı: 25 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Brent petrol fiyatlarının 120 dolar kadar çıkması piyasaları alarma geçirdi. Brent petroldeki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansırken, motorine bir zam haberi daha geldi. 24 Mart gece yarısı benzin ve motorine gelen zammın ardından dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 37 kuruş daha zam geldi. Gelen zamla birlikte “Motorine ne kadar zam geldi? Benzine zam geldi mi? İstanbul ve Ankara motorin fiyatları ne kadar?” soruları sorulmaya başlandı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları…

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi: 23 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatının tekrardan 118 dolara kadar çıkması akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturmuştu. Beklenen zam haberi ise geldi. Gelen son bilgiye göre, bugünden geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 1 litre benzin kaç TL oldu? Yapılan son zamda motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam yapıldı. Öte yandan daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren EPGİS gelen zammı yine duyurmadı. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum…