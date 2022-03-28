Türkiye Gazetesi

Dünya ekonomi piyasasının gözü Türkiye'de... Sebebi ise İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakereleri. Eğer burada olumlu bir sonuç çıkarsa dolar, altın ve piyasalar yönünü belirleyecek.

Şu an sakinlik devam ederken kripto para alıcılarının yüzünü güldürdü. Geçen hafta 42 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, 48 bin dolara dayandı. Bitcoin'in 50 bin dolar sınırını yeniden aşıp aşmayacağı merak konusu olurken para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, son gelişmeleri TGRT Haber'e değerlendirdi.

"47 BİNDE TEPKİ SATIŞLARI GELECEK Mİ?"

Memiş, müzakerelerden gelecek haberlerin ya da daha da sertleşen çatışmaların küresel piyasalarda mutlaka bir karşılığının olacağını kaydetti. Memiş, şunları söyledi: Bitcoin bir ay önce 34 bin dolar seviyesindeydi. 47 bin dolar seviyesini geçti. Bu da piyasaların ne denli manipüle edildiğini bize gösteriyor. Bakalım 47 binde tepki satışları mı gelecek yoksa Bitcoin 50 bin dolara mı çıkacak? Bekliyoruz. Ancak piyasalara verilen mesaj net: Biz faizleri artırıyoruz, borsalarda çöküşü önlemek için hamleler yapıyoruz, işimize karışmayın, size yeni bir piyasa verdik, alın satın, faiz artırımı yıl boyu devam edecek, enflasyon artacak, sizin istediğinizi size veriyoruz, bununla meşgul olun deniliyor.

"SAVAŞ İLE KRİPTO PARALAR İÇİN MESAJ VERİLDİ"

Küresel piyasalara Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte kripto paralar için bir mesaj verildi. Döviz, başta altın olmak üzere emtia fiyatları, tahvil faizleri ve kripto paralarda kontrollü bir yükseliş söz konusu, hepsi piyasaları bozmadan benzer hamleler alıyor. Bu kontrollü bir yükseliş. Merkez Bankaları bu şekilde yılı tamamlayacak.

"TUZAK PİYASALARDAN UZAK DURUN"

Yatırımcılar, para ve altın piyasalarının birlikte düşüp birlikte yükselmelerine dikkat etmeli. Çok heyecanlı ve tuzak piyasalardan uzak kalarak değerlendirme yapsınlar.