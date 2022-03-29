Türkiye Gazetesi

Ortak girişim, 1 milyar 812,5 milyon avroluk ön ödeme için 1 milyar 225 milyon avro finansman sağladı. Toplam ödeme KDV dâhil 2 milyar 138 milyon avro oldu. Finansman paketinde Deutsche Bank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, TEB, Alpha Bank, Qnb Finansbank, Piraeus Bank ve Kommunalkredit Austria olmak üzere dokuz banka yer aldı. Ödemenin Devlet Hava Meydanlarına (DHMİ) yapıldığını belirten TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Türk havacılık sektörüne ve Antalya’nın geleceğine olan güçlü inancımızın göstergesi olarak havalimanını büyüterek 2052’ye kadar işletmek üzere açılan ihaleyi kazandık. Ortağımız Fraport’la birlikte 750 milyon avro sermaye yatırdık ve bu kaynakla havalimanını geliştirmek üzere çalışmalara başladık. Bugün de söz verdiğimiz gibi 1,8 milyar avroluk ön ödemeyi finansmanını tamamlayarak gerçekleştirdik. Finansmanın yaklaşık üçte ikisinin yurt dışından gelmesi, hiçbir yolcu ya da kredi üstlenim garantisi bulunmayan, dolayısıyla kamu riski içermeyen bu projeye, finansal modelimize ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan inancın göstergesidir” dedi.

LİMAK VE MAPA, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN ÇIKIYOR

Limak Yatırım Holding ve Mapa İnşaat, İstanbul Havalimanı’ndaki hisselerini diğer ortaklara satmak için anlaşmaya vardı. Satış için Rekabet Kurumunun onayı bekleniyor. İGA Havalimanları İşletmeleri, İstanbul Havalimanı’nın yapımı ve işletmesi için beş ortak tarafından 2013 yılında kurulmuştu. 2019 yılında Kolin inşaat yüzde 20 hissesini Kalyon ve Cengiz’e satmıştı. Limak ve Mapa'nın hisse devri sonrası Kalyon İnşaat yüzde 55, Cengiz İnşaat yüzde 45 hisseye sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapmıştı, Tokat havalimanına yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Martta açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.